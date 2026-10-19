Oberösterreich: Kinder-Anwaltschaft meldet hunderte problematische Internet-Inhalte – neue Workshops gegen Fake News

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA) Oberösterreich warnt vor zunehmenden Gefahren im Internet für Kinder und Jugendliche. Polizei, Schulen und Sozialeinrichtungen fordern angesichts dieser Entwicklung eine engere Zusammenarbeit beim Thema Internetgefahren. Seit April 2026 ist die KiJA Oberösterreich als unabhängiger „Trusted Flagger“ zertifiziert und kann problematische Inhalte damit direkt bei Online-Plattformen melden, damit diese rascher entfernt werden.

Hunderte Meldungen seit der Zertifizierung

Seit der Zertifizierung im April 2026 sind bei der KiJA Oberösterreich mehrere hundert Meldungen eingegangen. Rund 70 Inhalte wurden dabei als rechtswidrig eingestuft und an die jeweiligen Plattformen weitergeleitet. Strafrechtlich relevante Fälle werden zusätzlich an die Meldestelle Interpol sowie an zuständige Stellen wie Stopline gemeldet.

Als Beispiele für problematische Inhalte nannte die KiJA den Verkauf sexualisierter Fotos über Telegram ohne ausreichende Alterskontrollen, antisemitische Inhalte einer KI-generierten Influencerin auf Instagram sowie Bloßstellungen mit erfundenen Behauptungen auf TikTok. Darüber hinaus gebe es laut KiJA Fälle von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial in Telegram- und Discord-Gruppen.

Barbara Zinhobler von der KiJA sagte dazu: „Die Gefahren im Internet entwickeln sich schneller, als rechtliche Regelungen Schritt halten können.“ Als internationales Phänomen bereitet den Institutionen derzeit insbesondere „The Com“ Sorge. Laut Experten werden dabei junge Menschen über Messenger-Dienste oder Gaming-Plattformen gezielt angesprochen und manipuliert.

Suche nach Anerkennung als Einfallstor

Kerstin Matschiner von der Kriminalprävention der Landespolizeidirektion Oberösterreich sagte, Kinder und Jugendliche suchten im Internet vor allem nach Anerkennung und Aufmerksamkeit. Digitale und reale Welt würden dabei kaum noch getrennt wahrgenommen. Matschiner betonte: „Kinder und Jugendliche, die sich gesehen, gehört und ernst genommen fühlen, sind weniger anfällig für extreme Einflüsse.“ Als zentralen Schutzfaktor nannte sie die zwischenmenschliche Beziehung: „Beziehung ist der beste Schutz.“

Um Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, vernetzt die Plattform Gewaltprävention OÖ seit 15 Jahren Einrichtungen aus dem Jugend-, Schul- und Sozialbereich sowie die Polizei. Ziel sei ein regelmäßiger Informationsaustausch und die Vermittlung passgenauer Hilfsangebote.

Neues Workshop-Format für Schulen

Die KiJA OÖ kündigte zudem ein neues Workshop-Format mit dem Titel „Alles fake?“ an. Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren sollen darin lernen, Falschnachrichten, KI-generierte Inhalte und verdeckte Werbung besser zu erkennen. Vermittelt werden dabei auch Kenntnisse über digitales Marketing, Algorithmen und künstliche Intelligenz.

Doris Bonifarth, Leiterin der KiJA-OÖ-Präventionsstelle, erklärte: „Digitale Gewalt stoppen wir weder durch Wegschauen noch durch einfache Verbote.“ Entscheidend seien stattdessen Medienkompetenz, die Vernetzung relevanter Institutionen und eine stärkere Verantwortung der Plattformbetreiber.

Melde- und Prüfverfahren bei Online-Inhalten

Grundsätzlich dient der Status eines „Trusted Flagger“ dazu, qualifizierten Organisationen einen bevorzugten und direkten Meldeweg zu Online-Plattformen zu eröffnen. Meldungen solcher zertifizierten Stellen werden von den Plattformbetreibern in der Regel mit Priorität geprüft, da von einer fachlich fundierten Einschätzung ausgegangen wird. Die endgültige Entscheidung über Löschung oder Sperrung eines Inhalts liegt dabei weiterhin beim jeweiligen Anbieter.

Bei strafrechtlich relevanten Inhalten, etwa im Bereich sexualisierter Gewalt gegen Kinder, kommen zusätzlich internationale und nationale Meldestellen zum Einsatz. Interpol koordiniert dabei grenzüberschreitende Ermittlungsansätze, während nationale Stellen wie Stopline in Österreich als Anlaufpunkt für Hinweise auf illegale Internetinhalte fungieren und diese an die zuständigen Behörden weiterleiten. Solche mehrstufigen Melde- und Prüfverfahren sollen sicherstellen, dass strafrechtlich relevante Inhalte nicht nur von einzelnen Plattformen