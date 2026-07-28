Oberösterreichs Gemeinden rüsten sich mit Begrünungsprojekten gegen den Klimawandel

Oberösterreichische Gemeinden setzen auf Maßnahmen zur Klimaanpassung

In mehreren oberösterreichischen Gemeinden wurden in den vergangenen Jahren Maßnahmen umgesetzt, um besser auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet zu sein. Unterstützung erhalten die Gemeinden dabei vom Klimabündnis Oberösterreich.

Neugestaltung des Friedhofs in Freistadt

In der Bezirkshauptstadt Freistadt wurden auf dem Friedhof neue Bäume gepflanzt und Blühstreifen angelegt. Der Friedhof soll dadurch auch zu einem Ort der Begegnung werden. Bei der Grabpflege ist der Einsatz von Gift zur Unkrautbekämpfung nicht gestattet: Nach zwei Verwarnungen droht in solchen Fällen eine Anzeige.

Auf dem Hauptplatz von Freistadt sollen zudem sechs neue Hopfenbuchen gepflanzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 35.000 Euro. Parkplätze sollen dadurch nicht wegfallen. In der Nähe der Stadtausfahrt ist über der dortigen Sandkiste außerdem eine Pergola geplant. Unter dem Motto „Wir pflanzen Freistadt“ werden zur Finanzierung der Baumpflanzungen zusätzlich Geldspenden gesammelt. Die Stadt Freistadt befindet sich im Härteausgleich.

Projekte in Schwanenstadt und Pregarten

In Schwanenstadt wurde der Bereich rund um das Altenheim begrünt. Zudem erhielten Anrainerinnen und Anrainer wieder einen Zugang zur Ager. In Pregarten wurde eine ehemalige gewerblich-industrielle Brachfläche in eine sogenannte Klimaoase umgewandelt.

Norbert Rainer vom Klimabündnis Oberösterreich war zu diesen Entwicklungen zu Gast in der Sendung „Oberösterreich heute“.