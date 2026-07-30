Pflegeombudsschaft Steiermark will strengere Hitzeschutz-Regeln für Altersheime

Pflegeombudsschaft fordert besseren Hitzeschutz in steirischen Heimen

Die PatientInnen- und Pflegeombudsschaft fordert gesetzliche Änderungen und mehr Sensibilisierung im Umgang mit Hitze in Pflege- und Altersheimen. Grund dafür ist ein kontinuierlicher Anstieg von Beschwerden in den vergangenen Jahren.

Die Beschwerden kommen sowohl von Bewohnerinnen und Bewohnern als auch vom Pflegepersonal. Sie betreffen unter anderem hohe Temperaturen in den Zimmern, unzureichende Lüftung sowie fehlende Außenbeschattung.

Ombudsfrau sieht Handlungsbedarf

PatientInnen- und Pflegeombudsfrau Michaela Wlattnig erklärte gegenüber dem ORF, dass die Ombudsschaft zunehmend auch mit Beschwerden zu den Arbeitsbedingungen des Personals konfrontiert werde. Durch die Hitze müsse das Personal zusätzliche Pflegemaßnahmen durchführen. Man sei noch nicht so weit, wie man sein wolle, so Wlattnig.

Künftig solle geprüft werden, wie bauliche Maßnahmen zur Hitzevermeidung umgesetzt werden können. Dazu zählen laut Wlattnig Außenbeschattung, die Beschattung der Bewohnerzimmer sowie die Ausstattung mit Klimageräten. Zudem soll das Personal im Umgang mit Hitze stärker sensibilisiert werden.

Heime verweisen auf bestehende Maßnahmen

Christof Zamberger, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Heime Steiermark, bestätigte, dass die Hitze eine zusätzliche Belastung für das Personal darstellt. Zugleich betonte er, dass die steirischen Pflegeheime gut auf hohe Temperaturen vorbereitet seien.

Laut Zamberger wird in den Einrichtungen leichtere Kost gekocht und ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung gestellt. Zudem würden Flüssigkeitsprotokolle geführt. Die Beschäftigten seien im Umgang mit Hitzeperioden gut geschult. Zamberger verwies darauf, dass man sich künftig häufiger auf solche Hitzeperioden einstellen müsse.