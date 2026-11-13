Pflegeverband fordert Impfbefugnis für diplomierte Pflegekräfte – Ärztekammer lehnt ab

Der Gesundheits- und Krankenpflegeverband fordert, dass Pflegekräfte mit entsprechender Ausbildung künftig selbst impfen dürfen. Karoline Riedler vom Vorstand des Verbandes verweist darauf, dass Personen mit Ausbildung in der Diplomkranken- und Gesundheitspflege in Österreich derzeit ein Bachelorstudium an einer Fachhochschule absolvieren, das Kompetenzen vermittelt, die grundsätzlich zum Impfen berechtigen würden. Die Ärztekammer für Steiermark lehnt eine solche Ausweitung ab.

Ausgebildet, aber ohne Impfbefugnis

Riedler erklärt, die fachlichen Kompetenzen seien vorhanden, der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege werde entsprechend geschult. Gesetzlich dürfen Pflegende derzeit jedoch keine Informationen über Impfungen geben. Aufklärungsgespräche vor einer Impfung obliegen ausschließlich Ärztinnen und Ärzten.

In der Praxis bedeutet das laut Riedler, dass Pflegekräfte vor allem unterstützend tätig werden können, etwa indem sie immobile und ältere Menschen in Arztpraxen bringen. Im mobilen Pflegedienst sind ausgebildete Diplomkrankenpfleger im Einsatz, die nach aktueller Rechtslage selbst nicht impfen dürfen. Riedler sieht hier Nachholbedarf, insbesondere bei der Versorgung von ortsgebundenen Menschen mit Impfungen. Eine Änderung dieser Kompetenzen würde eine Gesetzesänderung erfordern.

Widerstand aus der Ärzteschaft

Dietmar Bayer, Obmann der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer für Steiermark, warnt vor einer Aufweichung ärztlicher Zuständigkeiten. Ärztliche Kompetenzen dürften nach seiner Einschätzung nicht wie Give-aways verteilt werden. Bayer kritisiert in diesem Zusammenhang auch die politisch getroffene Entscheidung, Impfungen in Apotheken zu ermöglichen.

Als Argument gegen eine Ausweitung der Impfbefugnis auf Pflegekräfte führt Bayer an, dass der Vertrauensarzt seine Patienten kenne und vor einer Impfung die Impftauglichkeit feststelle. Diese Einschätzung stützt aus seiner Sicht die bestehende Zuordnung der Aufklärung und der Impfentscheidung zur ärztlichen Tätigkeit.

Abgrenzung ärztlicher und pflegerischer Zuständigkeiten

Grundsätzlich ist die Aufgabenverteilung im österreichischen Gesundheitswesen gesetzlich geregelt. Ärztinnen und Ärzte sind zuständig für Diagnose, Aufklärung und Behandlungsentscheidungen, während Pflegekräfte Unterstützungs- und Versorgungsaufgaben übernehmen. Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege hat sich in den vergangenen Jahren akademisiert, das Bachelorstudium an Fachhochschulen vermittelt dabei zunehmend auch medizinisch-fachliche Inhalte.

Diskussionen über eine Verschiebung von Kompetenzen zwischen Berufsgruppen sind im Gesundheitswesen kein neues Phänomen. Üblicherweise werden solche Fragen mit Verweis auf Patientensicherheit, fachliche Qualifikation und bestehende Haftungsregelungen abgewogen. Eine Änderung von Berufsbildern, etwa die Erweiterung der Befugnisse einer Berufsgruppe, erfordert in Österreich in der Regel eine gesetzliche Grundlage, da die Tätigkeitsbereiche der Gesundheitsberufe entsprechend kodifiziert sind.

Auch die Entscheidung, Impfungen in Apotheken zuzulassen, war in der Vergangenheit politisch diskutiert worden und hatte zu unterschiedlichen Einschätzungen zwischen verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen geführt. Solche Debatten betreffen regelmäßig die Frage, welche Tätigkeiten eine medizinische Ausbildung voraussetzen und welche Aufgaben auch von anderen qualifizierten Berufsgruppen übernommen werden können, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.