Pollensaison in Niederösterreich dauert inzwischen bis zu 300 Tage im Jahr

Die Pollensaison in Niederösterreich erstreckt sich mittlerweile auf bis zu 300 Tage im Jahr. Das geht aus Daten des Österreichischen Polleninformationsdienstes hervor, der seit 40 Jahren Pollenwerte erhebt.

Markus Berger, Leiter des Polleninformationsdienstes, erklärt, dass die Pollensaison im Vergleich zu vor 20 Jahren im Schnitt rund zwei Monate früher beginnt und im Herbst auch rund zwei Monate länger andauert.

Frühere Blüte und neue Pflanzenarten

Die Purpurerle beginnt teilweise bereits im Dezember zu blühen. In den vier Pollenfallen in Niederösterreich werden zudem bereits Ragweed-Pollen registriert, und zwar einige Wochen früher als üblich.

Der Einjährige Beifuß, aus dem Ragweed-Pollen stammen, ist ein ursprünglich aus Asien und dem Balkanraum eingeführter Neophyt, der sich in der Region ausbreitet und bis weit in den Herbst hinein blüht.

Auch der Götterbaum breitet sich in Niederösterreich bereits aus. Er darf dort nicht in Gärten gepflanzt werden. In südlicheren Ländern gelten zudem Olivenpollen bereits als relevantes Allergen.

Gewitter-Asthma als mögliche Folge

Bei kurzen, sehr starken Gewittern kann es zu sogenanntem Gewitter-Asthma kommen. Dabei können starke Beschwerden bis hin zu Asthma-Anfällen auftreten.