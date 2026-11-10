Radio NÖ-Experten raten zu kritischem Umgang mit künstlicher Intelligenz

Zwei Expertinnen und Experten haben am Montag bei Radio NÖ zwei Stunden lang Fragen von Hörerinnen und Hörern zum Thema künstliche Intelligenz beantwortet. Anlass war ein Schwerpunkt, dem sich der ORF NÖ diese Woche zum Thema widmet. Zu Wort kamen der Innovationsforscher Lukas Zenk von der Donau-Universität Krems sowie Marlies Temper, Studiengangsleiterin für Data Intelligence an der University of Applied Sciences St. Pölten.

Vorsicht bei sensiblen Daten

Lukas Zenk riet im Gespräch dazu, bei sensiblen Daten vorsichtig mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Insbesondere bei medizinischen Themen, persönlichen sensiblen Daten oder Firmendaten sollte nach seinen Worten sehr achtsam vorgegangen werden.

Marlies Temper ergänzte, dass man sich nicht vollständig auf die KI verlassen könne, so als müsse man selbst nichts mehr lernen. Nachlesen und Nachdenken über die von einer KI gelieferten Erklärungen bleibe immer essenziell, betonte sie.

Künstliche Intelligenz im Schulalltag

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Nachhilfeinstituts Lernquadrat ergab, dass fast alle Schülerinnen und Schüler ab der AHS-Unterstufe beziehungsweise der Mittelschule künstliche Intelligenz bereits für die Schule nutzen. Marlies Temper sieht diesen Einsatz zweigeteilt. Sie nannte Lesen, Schreiben und Mathematik als essenzielle Inhalte, die Schülerinnen und Schüler weiterhin selbst beherrschen müssten.

Lukas Zenk verwies darauf, dass KI auch als eine Art Tutor genutzt werden könne, etwa um Fragen in einfache Sprache zu übersetzen. Beide Experten empfahlen übereinstimmend, Antworten der künstlichen Intelligenz stets kritisch zu hinterfragen.

Offenheit gegenüber einer bleibenden Technologie

Marlies Temper betonte, dass künstliche Intelligenz gekommen sei, um zu bleiben, und dass jeder früher oder später damit in Berührung komme. Lukas Zenk sagte, Organisationen hätten bislang noch nicht ansatzweise das genutzt, was mit der Technologie möglich werde. Beide Expertinnen und Experten rieten dazu, der neuen Technologie mit Offenheit und Neugier zu begegnen.

Diskussion um Lernen und Arbeitswelt

Grundsätzlich wird der Einsatz künstlicher Intelligenz in Bildung und Arbeitswelt seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Dabei geht es häufig um die Frage, welche grundlegenden Fähigkeiten Menschen auch künftig selbst beherrschen sollten, etwa im Bereich von Sprache, Rechnen oder Textverständnis, und welche Aufgaben zunehmend an technische Systeme ausgelagert werden können. Befürworter verweisen oft auf das Potenzial, komplexe Inhalte verständlicher aufzubereiten oder Arbeitsabläufe zu erleichtern. Kritische Stimmen warnen dagegen vor einer möglichen Abhängigkeit von Systemen, deren Funktionsweise und Fehleranfälligkeit für Laien oft schwer einzuschätzen ist.

Auch die Frage, wie sich der Einsatz von KI langfristig auf Arbeitsplätze auswirkt, ist allgemein Gegenstand anhaltender Debatten. Diskutiert wird dabei sowohl die Möglichkeit, dass bestimmte Tätigkeiten durch automatisierte Systeme ersetzt werden könnten, als auch die Frage, ob und in welchem Umfang dadurch gleichzeitig neue Tätigkeitsfelder entstehen. Eine eindeutige, allgemein anerkannte Antwort darauf gibt es bislang nicht, da sich die Entwicklung der Technologie und ihre Anwendung in unterschiedlichen Branchen fortlaufend verändern.

Im Bildungsbereich wiederum wird häufig zwischen dem reinen Abrufen von Informationen und dem eigenständigen Erarbeiten von Grundlagenwissen unterschieden. Schulische Vermittlung zielt üblicherweise darauf ab, dass grundlegende Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen eigenständig beherrscht werden, bevor ergänzende digitale Werkzeuge zum Einsatz kommen. Wie stark sich der zunehmende Einsatz von KI-Anwendungen auf diese Grundkompetenzen auswirkt, ist derzeit Gegenstand laufender fachlicher Auseinandersetzung und lässt sich nicht pauschal beantworten.