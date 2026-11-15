Rankweil verhängt Fütterungsverbot für Wasservögel am Paspels-See wegen Wasserbelastung

Die Gemeinde Rankweil hat im September 2016 ein Fütterungsverbot für Wasservögel beschlossen. Anlass waren starke Verunreinigungen, die im Sommer in Wasserproben am Paspels-See festgestellt wurden. Die Gemeinde sieht die zahlreichen Wasservögel rund um die Liegewiesen und Seezugänge als eine der Ursachen dafür.

Kontrollen am Paspels-See

Die Einhaltung des Fütterungsverbots am Paspels-See wird vom Fischereiverein Feldkirch kontrolliert. Bei Verstößen kann ein Organmandat in Höhe von 20 Euro ausgestellt werden. Nach Angaben der Gemeinde Rankweil wurde bisher jedoch noch kein solches Organmandat verhängt. Die Gemeinde setzt zunächst auf Verwarnungen, bevor Strafen zur Anwendung kommen.

Ein ähnliches Verbot besteht bereits seit 2014 in der Marktgemeinde Hard. Dort gilt das Fütterungsverbot für frei lebende Wasservögel in den Bereichen des Dorfbaches, der Harder Häfen und deren Ufer.

Belastung durch Futterreste und Vogelkot

Nicht gefressene Speisereste und vermehrter Vogelkot belasten das Wasser in den betroffenen Gewässern. Diese Belastung begünstigt Fäulnisprozesse, die wiederum zu vermehrtem Algenwachstum und starker Sauerstoffzehrung führen. Beim Verschlucken des belasteten Wassers kann es bei höheren Temperaturen und schlechter Durchmischung bei Menschen zu Durchfall und Brechreiz kommen.

Warum Brot für Wasservögel ungeeignet ist

Brot und Essensreste gelten grundsätzlich als für Wasservögel nur schwer verdaulich. Trockenes Brot quillt im Magen der Tiere auf, gesalzene Speisen können chronische Verdauungsprobleme auslösen. Wasservögel ernähren sich natürlicherweise vor allem von Pflanzen und Kleintieren wie Muscheln. Füttern mit menschlichen Nahrungsresten entspricht somit nicht ihrem natürlichen Nahrungsspektrum und kann sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken.

Üblicherweise locken Fütterungsstellen zudem größere Ansammlungen von Vögeln an einzelnen Uferabschnitten an, als es ohne zusätzliches Futterangebot der Fall wäre. Eine erhöhte Dichte an Tieren an begrenzten Wasserflächen kann die natürliche Selbstreinigungskraft eines Gewässers stärker belasten, insbesondere wenn gleichzeitig Liegewiesen und Badebereiche in unmittelbarer Nähe liegen.