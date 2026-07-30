Roboterkatzen und Roboterhund unterstützen Demenzbetreuung in Korneuburg

Roboterkatzen und Roboterhund im Einsatz im Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg

Im Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg werden seit kurzem drei Roboterkatzen sowie ein Roboterhund eingesetzt. Die Tiere richten sich speziell an Menschen mit Demenz oder Behinderungen.

Die Robotertiere verfügen über integrierte Sensoren und reagieren auf Streicheln und Berührungen. Sie miauen und schnurren, benötigen jedoch weder Futter noch besondere Pflege und entsprechen den Hygienestandards der Einrichtung.

Einsatz an mehreren Standorten

Laut Landesgesundheitsagentur (LGA) sind sogenannte Demenzkatzen bereits an mehreren Standorten im Einsatz. Während sie vielerorts erst seit einigen Monaten eingesetzt werden, kommen sie an anderen Standorten schon seit mehreren Jahren zum Einsatz. Das Angebot werde seitens der LGA gut angenommen.

In Korneuburg ergänzen zudem Besuche echter Tiere das Angebot. Regelmäßig kommt dort ein Zwergpudel zu Besuch.

Aussage der Landesrätin

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärte, Studien würden zeigen, dass der Kontakt mit Tieren dazu beitragen könne, Stress und Ängste abzubauen sowie das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.