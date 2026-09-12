Rotes Kreuz setzt auf Outdoor-Trainings für Erste Hilfe im Ernstfall

Das Oberösterreichische Rote Kreuz hat anlässlich des Welttages der Ersten Hilfe am 12. September auf die Bedeutung realitätsnaher Trainings hingewiesen. Im Mittelpunkt stehen spezielle Outdoor-Kurse, bei denen Teilnehmende Notfälle direkt im Gelände üben, etwa bei Unfällen im Wald oder am Berg. Ziel ist es, Helferinnen und Helfern mehr Sicherheit für den Ernstfall zu vermitteln.

Übungen abseits des Lehrsaals

Anders als bei klassischen Erste-Hilfe-Kursen finden die Übungen nicht im Lehrsaal, sondern direkt im Gelände statt. Trainiert werden dabei Situationen wie bewusstlose Personen im Wald, schwere Verletzungen am Felsen oder starke Blutungen nach einem Unfall mit der Motorsäge. Die Teilnehmenden müssen die jeweilige Lage einschätzen, den Notruf absetzen und Verletzte versorgen.

Geleitet werden die Outdoor-Kurse seit 15 Jahren von Hermann Aschauer aus Ternberg im Bezirk Steyr-Land. Der 63-Jährige engagiert sich bereits seit 1986 beim Roten Kreuz. Die Kurse dauern acht Stunden und richten sich an Interessierte ab 14 Jahren. Vorkenntnisse sind laut Rotem Kreuz nicht notwendig. Vermittelt werden das richtige Absetzen eines Notrufs, die Versorgung akuter Notfälle sowie die Wundversorgung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Umfang der Erste-Hilfe-Ausbildung in Oberösterreich

Das OÖ. Rote Kreuz organisiert jährlich rund 2.900 Erste-Hilfe-Kurse, an denen etwa 40.000 Personen teilnehmen. Für die Ausbildung sind mehr als 1.300 Mitarbeitende als Trainerinnen und Trainer, Lehrsanitäterinnen und Lehrsanitäter sowie Ausbildnerinnen und Ausbildner im Einsatz.

Der Welttag der Ersten Hilfe wird jährlich am 12. September begangen. Grundsätzlich dient dieser Tag weltweit dazu, auf die Bedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen in der Bevölkerung aufmerksam zu machen. Hilfsorganisationen nutzen den Anlass üblicherweise, um über Kursangebote zu informieren und für eine breitere Ausbildung der Bevölkerung zu werben.

Besonderheiten bei Notfällen im Freien

Notfälle in unwegsamem Gelände unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von Notfällen im urbanen Raum. Die Anfahrt für Rettungskräfte dauert in Wald- oder Bergregionen in der Regel länger, wodurch die Versorgung durch Ersthelferinnen und Ersthelfer vor Ort an Bedeutung gewinnt. Zudem erschweren unebener Untergrund, eingeschränkte Mobilfunkverbindungen oder schwierige Lichtverhältnisse häufig sowohl die Lageeinschätzung als auch die Kommunikation mit der Rettungsleitstelle. Realitätsnahe Übungsszenarien, wie sie in Outdoor-Kursen zum Einsatz kommen, sollen Teilnehmende darauf vorbereiten, auch unter solchen erschwerten Bedingungen strukturiert vorzugehen.