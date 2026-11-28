Rund 1.000 Besucherinnen und Besucher haben die Frauengesundheitsstraße des Landes Tirol bei neun Terminen in den Bezirken besucht. Die Veranstaltungsreihe war von Anfang Oktober bis Ende November in allen Bezirken Tirols unterwegs und bot kostenlose Beratungen sowie Gesundheitschecks an.

Großer Andrang bei Gesundheitschecks

Bei den neun Terminen standen zehn interaktive Stationen zur Verfügung. Im Mittelpunkt standen Messungen zur Herzgesundheit. Besonders gefragt war laut Land Tirol die Bestimmung des Lipoprotein(a)-Wertes, der zur Risikoeinschätzung für Gefäßverkalkung, Herzinfarkt oder Schlaganfall herangezogen wird. Fast die Hälfte der Besucherinnen nahm diese Messung in Anspruch. Ergänzend wurden Blutdruckmessungen angeboten.

Auch die Bioelektrische Impedanzanalyse, kurz BIA-Messung, stieß auf großes Interesse: Sie wurde im Rahmen der neun Termine 340 Mal durchgeführt. Mit diesem Verfahren lässt sich die Körperzusammensetzung bestimmen, etwa der Anteil von Muskelmasse, Körperfett und Körperwasser.

Neben den gesundheitlichen Messungen gab es eine Ernährungsberatung sowie Informationsangebote zu einer Vielzahl von Themen aus dem Bereich der Frauengesundheit. Dazu zählten der weibliche Zyklus, Verhütung, Endometriose, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Wechseljahre und psychische Gesundheit. Zusätzlich konnten sich Interessierte für eine Stammzellspende registrieren lassen, wovon 150 Personen Gebrauch machten.

Die Frauengesundheitsstraße wurde überwiegend von Frauen besucht, einige Männer nutzten das Informationsangebot ebenfalls. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe beteiligten sich 180 Teilnehmerinnen an einer Umfrage. Ein Großteil der Befragten stufte dabei Themen wie Stress im Alltag sowie Schlaf und Erholung als persönlich wichtig ein.

Körperzusammensetzung und Herz-Kreislauf-Risiken im Fokus

Grundsätzlich gilt die BIA-Messung als etabliertes Verfahren, um Rückschlüsse auf den allgemeinen Ernährungs- und Trainingszustand eines Menschen zu ziehen. Sie liefert Werte zu Muskelmasse, Fettanteil und Wassergehalt im Körper und wird häufig bei Gesundheitschecks oder in der Ernährungsberatung eingesetzt, um individuelle Empfehlungen abzuleiten.

Der Lipoprotein(a)-Wert gilt in der Medizin als genetisch bedingter Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Unterschied zu anderen Blutfettwerten lässt er sich kaum durch Lebensstiländerungen beeinflussen, weshalb seiner frühzeitigen Bestimmung in der Vorsorge zunehmend Bedeutung beigemessen wird. Eine erhöhte Konzentration dieses Lipoproteins im Blut steht in Zusammenhang mit einem gesteigerten Risiko für Gefäßverkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Angebote wie Stammzellspende-Registrierungen werden bei Gesundheitsveranstaltungen häufig genutzt, um die Zahl potenzieller Spenderinnen und Spender in zentralen Registern zu erhöhen. Eine größere Auswahl an registrierten Personen erhöht grundsätzlich die Chance, für Patientinnen und Patienten mit entsprechendem Bedarf eine passende genetische Übereinstimmung zu finden.

Themen der Frauengesundheit wie Zyklus, Verhütung, Kinderwunsch oder Wechseljahre werden in der Gesundheitsversorgung zunehmend als eigenständiger Schwerpunkt behandelt. Dahinter steht die Überlegung, dass sich viele gesundheitliche Fragestellungen bei Frauen im Lebensverlauf unterscheiden und spezifische Information sowie Beratung erfordern. Auch psychische Gesundheit sowie Erholung und Schlaf gelten in diesem Zusammenhang als Faktoren, die eng mit dem allgemeinen Wohlbefinden verknüpft sind.