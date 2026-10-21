Salzburg plant Vernetzung von Wassergenossenschaften gegen Trockenheit

Salzburger Wassergenossenschaften sollen künftig stärker miteinander vernetzt werden, um die Trinkwasserversorgung auch in längeren Dürrephasen sicherzustellen. Das Vorhaben wurde am Mittwoch beim Trinkwasser-Infotag im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg-Aigen diskutiert. Hintergrund ist, dass die Grundwasserpegelstände in Salzburg auch in dieser Woche weiter ungewöhnlich niedrig liegen.

Belastungsgrenzen nach trockenem Sommer

Die andauernde Trockenheit über die Sommermonate hatte die Salzburger Trinkwasserversorger teils an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Bei der Verfügbarkeit von Trinkwasser zeigen sich im Bundesland dabei teils deutliche Unterschiede. Matthäus Wimmer, Obmann des Dachverbands der Wasserversorger, beschreibt die Lage als uneinheitlich: Manche Wasserversorger hätten viel Wasser und würden von der Trockenheit kaum etwas spüren, bei anderen seien die Pegelstände hingegen sehr kritisch.

Der Ziviltechniker Stephan Kettl betont dennoch, dass im Bundesland Salzburg weiterhin genügend Trinkwasser für alle vorhanden sei. Allerdings fordert er eine bessere Vernetzung der vielen kleinen Genossenschaften, um bestehende Unterschiede zwischen wasserreichen und wasserärmeren Regionen auszugleichen.

Beispiel aus dem Flachgau

Wie eine solche Vernetzung bereits funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem Flachgau: Die Wassergenossenschaft in Nußdorf am Haunsberg wird von der Nachbargemeinde Göming mitversorgt. Eine eigens für den Ernstfall gebaute Wasserleitung verbindet die beiden Genossenschaften miteinander. Nach Einschätzung von Kettl könnten mit zusätzlichen Speichern, neuen Quellen und weiteren Leitungen auch andere Gemeinden im Ernstfall einander aushelfen.

Dezentrale Strukturen in der Wasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung in Österreich ist traditionell stark dezentral organisiert. Neben großen kommunalen Wasserwerken bestehen zahlreiche kleinere Wassergenossenschaften, die oft nur einzelne Ortsteile oder Gemeinden versorgen. Grundlage ist in der Regel die Nutzung lokaler Quellen und Grundwasservorkommen, deren Ergiebigkeit je nach geologischen und klimatischen Bedingungen stark variieren kann.

Diese kleinräumige Struktur bringt grundsätzlich Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits ermöglicht sie eine versorgungsnahe Nutzung regionaler Ressourcen mit vergleichsweise kurzen Leitungswegen. Andererseits können einzelne Genossenschaften bei anhaltender Trockenheit rascher an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, wenn sie nicht an größere Versorgungsnetze angebunden sind. Verbindungsleitungen zwischen benachbarten Versorgern gelten in solchen Fällen als eine Möglichkeit, um kurzfristige Engpässe abzufedern, ohne die Grundstruktur der einzelnen Genossenschaften aufzugeben.

Grundwasser als schwankende Ressource

Grundwasserpegel unterliegen grundsätzlich natürlichen Schwankungen, die von Niederschlagsmengen, Schneeschmelze und Verdunstung abhängen. Längere Trockenperioden wirken sich dabei nicht überall gleich aus, da die Durchlässigkeit und Speicherfähigkeit des Untergrunds von Region zu Region unterschiedlich ist. Dadurch kann es selbst innerhalb eines vergleichsweise kleinen Bundeslandes zu deutlich unterschiedlichen Pegelständen kommen, wie sie aktuell auch in Salzburg beobachtet werden.