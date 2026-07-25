Salzburg sammelt gebrauchte Schultaschen für einkommensschwache Familien

Stadt Salzburg sammelt Schultaschen für einkommensschwache Familien

In der Stadt Salzburg läuft derzeit eine Sammelaktion für gebrauchte Schulsachen. Bis September können gut erhaltene Schultaschen und Rucksäcke gespendet werden.

Die gesammelten Gegenstände werden anschließend an einkommensschwache Familien weitergegeben.

Abgabestellen und Zeitraum

Schultaschen und Rucksäcke können während der Öffnungszeiten im Shopping-Center am Salzburger Hauptbahnhof in eine dafür eingerichtete Sammelstation eingeworfen werden. Eine Abgabe ist zudem in allen Bewohnerservicestellen der Stadt möglich.

Bis zum 24. Juli können Schulsachen außerdem in der Kinderstadt Mini-Salzburg in der Eisarena beim Volksgarten abgegeben werden.

Weitergabe im September

Die gesammelten Schultaschen werden im Rahmen der Schulsachenbörse am 11. September weitergegeben. Organisiert wird die Aktion von der Stadt Salzburg gemeinsam mit den Bewohnerservicestellen und dem FORUM 1. Die Sammlung wird bereits seit einigen Jahren durchgeführt.