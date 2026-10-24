Salzburg startet digitale Überwachung von Herzpatienten zu Hause

In Salzburg können Menschen mit Herzschwäche nach einem Krankenhausaufenthalt künftig digital überwacht werden. Möglich macht das ein Versorgungsmodell namens Kardiomobil PLUS, das vom Salzburger Gesundheitsfonds (SAGES) finanziert wird und laut Betreibern österreichweit einzigartig ist. Hochrisikopatienten werden dabei drei Monate lang zu Hause telemedizinisch begleitet. Die Teilnahme ist für die Betroffenen kostenlos.

Ein Patient aus Hallwang berichtet von seiner Teilnahme

Karl Leitner, 66-jähriger Pensionist aus Hallwang, ist einer der Teilnehmer des Programms. Vor 13 Jahren hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Im vergangenen Jahr musste er erneut ins Krankenhaus. Nach diesem Klinikaufenthalt wurde er in das Kardiomobil PLUS-Programm aufgenommen.

Im Rahmen der telemedizinischen Betreuung erfasst Leitner selbst Werte wie Blutdruck, Puls, Gewicht und die Einnahme seiner Medikamente. Diese Daten übermittelt er täglich an das Kardiomobil-Team. Die eingehenden Messwerte sind mit Alarmen hinterlegt: Steigt etwa das Gewicht eines Patienten an, wird das Team automatisch benachrichtigt. Gegründet und geleitet wird das Programm von Johann Altenberger.

Reichweite und Rahmenbedingungen des Angebots

Kardiomobil PLUS steht derzeit ausschließlich Patientinnen und Patienten in Salzburg zur Verfügung, die zuvor einen Klinikaufenthalt hinter sich haben. Finanziert wird das Programm vom Salzburger Gesundheitsfonds. Für die teilnehmenden Personen entstehen dabei keine Kosten.

Herzschwäche als weit verbreitete Erkrankung

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen in Österreich zur häufigsten Todesursache. Hunderttausende Menschen im Land leben mit einer Herzschwäche, auch Herzinsuffizienz genannt. Bei dieser Erkrankung ist die Pumpleistung des Herzens eingeschränkt: Das Organ ist nicht mehr in der Lage, den Körper ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen.

Grundsätzlich gilt eine engmaschige Beobachtung von Gewicht, Blutdruck und Puls bei Herzinsuffizienz als wichtiges Instrument, um eine Verschlechterung des Zustands frühzeitig zu erkennen. Eine plötzliche Gewichtszunahme etwa kann auf eine Wassereinlagerung hindeuten, die mit einer Verschlechterung der Herzleistung in Zusammenhang stehen kann. Telemedizinische Ansätze setzen genau an diesem Punkt an: Sie ermöglichen es, solche Veränderungen zu erfassen, ohne dass Patientinnen und Patienten dafür regelmäßig eine Praxis oder Klinik aufsuchen müssen.

Üblicherweise sind es gerade die Wochen und Monate nach einem Krankenhausaufenthalt, in denen das Risiko für eine erneute Verschlechterung oder eine neuerliche stationäre Aufnahme als besonders hoch gilt. Eine engmaschige Begleitung in dieser Phase kann dazu beitragen, Warnsignale frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Digitale Überwachungssysteme sollen in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Sicherheitsebene schaffen, die über die klassische ambulante Nachsorge hinausgeht.