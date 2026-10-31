Salzburg startet Kaufförderung für Eigentumswohnungen mit 21 Millionen Euro – Bis zu 72.000 Euro je nach Haushaltsgröße

Das Land Salzburg öffnet die Kaufförderung für Eigentumswohnungen erneut: Ab dem 2. November können Anträge gestellt werden. Für das Programm stehen insgesamt 21 Millionen Euro zur Verfügung, die Förderung ist auf ein Kontingent von 100 Wohnungen begrenzt.

Förderhöhen gestaffelt nach Haushaltsgröße

Die Höhe der möglichen Förderung richtet sich nach der Zusammensetzung des jeweiligen Haushalts. Einzelpersonen sowie Paare ohne Kinder können bis zu 44.000 Euro beantragen. Für Haushalte mit drei bis vier Personen oder wachsende Familien ohne Kinder liegt der Fördersatz bei 54.000 Euro. Jungfamilien, Alleinerziehende sowie Haushalte mit fünf oder mehr Personen können bis zu 64.000 Euro erhalten. Die höchste Fördersumme ist für kinderreiche Familien vorgesehen, die bis zu 72.000 Euro erhalten können.

Zuständig für die Kaufförderung ist Landesrat Martin Zauner von der FPÖ. Die entsprechende Verordnung wurde am 29. Oktober kundgemacht. Anträge können ab Montag über den Förderassistenten auf der Website des Landes Salzburg eingereicht werden.

Begrenztes Kontingent als Rahmenbedingung

Mit der Beschränkung auf 100 Wohnungen ist die Zahl der förderfähigen Fälle von vornherein begrenzt. Bei öffentlich finanzierten Förderprogrammen mit festgelegtem Budget und gleichzeitig begrenztem Kontingent entscheidet üblicherweise die zeitliche Reihenfolge der eingereichten und bearbeiteten Anträge darüber, wie lange ein Fördertopf tatsächlich offensteht. Sobald das vorgesehene Kontingent ausgeschöpft ist, können in der Regel keine weiteren Anträge mehr berücksichtigt werden, auch wenn das Gesamtbudget rechnerisch noch nicht vollständig aufgebraucht wäre.

Wohnbauförderungen für den Eigentumserwerb sind in Österreich ein gängiges Instrument der Länder, um den Erwerb von Wohnraum insbesondere für Familien und Haushalte mit mehreren Personen finanziell zu erleichtern. Die Staffelung nach Haushaltsgröße, wie sie auch in Salzburg angewendet wird, folgt dabei meist dem Grundsatz, dass größere Haushalte einen höheren Wohnraumbedarf und damit verbunden höhere Anschaffungskosten haben. Entsprechend fällt die Förderhöhe bei Jungfamilien, Alleinerziehenden und kinderreichen Familien typischerweise höher aus als bei Einzelpersonen oder kinderlosen Paaren.

Ablauf der Antragstellung

Für die Abwicklung solcher Förderprogramme setzen Länder zunehmend auf digitale Verfahren. Ein Förderassistent auf der Website der zuständigen Verwaltung ermöglicht es Antragstellerinnen und Antragstellern in der Regel, die notwendigen persönlichen und haushaltsbezogenen Angaben einzugeben und so zu prüfen, welcher Fördersatz im individuellen Fall infrage kommt. Im Fall der Salzburger Kaufförderung ist dieser Weg ab dem 2. November vorgesehen, wenn die Antragstellung über die Website des Landes möglich wird.