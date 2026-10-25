Salzburger Thermen verzeichnen starken Besucherandrang zu Ferienbeginn trotz hoher Energiekosten

Zum Start der Herbstferien haben die Thermen in Salzburg am vergangenen Wochenende regen Zulauf verzeichnet. Die Betreiber zeigten sich mit dem Besucherandrang zufrieden. In der Therme Amadé in Altenmarkt kamen an Schlechtwettertagen wie am Samstag und Sonntag rund 1.500 Besucher pro Tag.

Guter Start in die Herbstferien

Das erste Wochenende der Herbstferien brachte den Salzburger Thermen einen spürbaren Besucherzuwachs. Peter Wohlschlager, Betriebsleiter der Therme Amadé, bestätigte die hohe Auslastung an den vergangenen Tagen. An Tagen mit schlechtem Wetter zog es demnach bis zu 1.500 Menschen täglich in die Therme in Altenmarkt.

Gleichzeitig sehen sich Thermenbetriebe mit hohen Energiekosten konfrontiert. Wasseraufbereitung und Saunabetrieb gelten als wesentliche Verursacher dieser Kosten, da beide Bereiche kontinuierlich Energie für Erwärmung, Umwälzung und Reinigung benötigen.

Im Aqua Salza in Golling wurde bereits im vergangenen Jahr umgebaut, um dem gestiegenen Energiebedarf zu begegnen. Dabei wurde eine Wärmepumpe eingebaut. Zusätzlich bezieht das Aqua Salza Fernwärme von der Firma Leube. Auf dem Dach des Betriebs wurde außerdem eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 250 Kilowattstunden installiert. An Schönwettertagen deckt diese Anlage den gesamten Stromverbrauch des Aqua Salza ab.

Energieintensiver Betrieb von Wasser und Sauna

Thermen zählen grundsätzlich zu den energieintensivsten Freizeitbetrieben überhaupt. Becken müssen rund um die Uhr auf konstanter Temperatur gehalten werden, während die Wasseraufbereitung ununterbrochen läuft, um hygienische Standards zu gewährleisten. Hinzu kommt der Betrieb von Saunalandschaften, die hohe Temperaturen über viele Stunden täglich aufrechterhalten müssen. Diese Kombination aus Wärme- und Stromverbrauch macht den Energiekostenanteil an den Gesamtausgaben solcher Betriebe besonders hoch.

In den vergangenen Jahren sind die Energiepreise in vielen Bereichen spürbar gestiegen, was Betriebe mit hohem Energiebedarf zusätzlich unter Druck setzt. Üblicherweise reagieren Unternehmen in der Freizeit- und Wellnessbranche darauf mit Investitionen in effizientere Technik. Wärmepumpen etwa nutzen Umgebungswärme oder Abwärme, um Heizenergie bereitzustellen, und arbeiten dabei deutlich effizienter als klassische Heizsysteme auf fossiler Basis. Fernwärme aus industriellen Prozessen oder benachbarten Betrieben kann zusätzlich dazu beitragen, den Bedarf an zugekaufter Energie zu reduzieren, da bereits vorhandene Abwärme genutzt wird, anstatt neue Energie zu erzeugen.

Auch Photovoltaikanlagen gehören mittlerweile zu den gängigen Maßnahmen, mit denen Betriebe ihren Stromverbrauch zumindest teilweise selbst decken. Je nach Sonneneinstrahlung kann der Eigenversorgungsgrad stark schwanken, weshalb vor allem Schönwettertage für eine hohe Deckung des Strombedarfs durch die hauseigene Anlage sorgen. An bewölkten oder sonnenarmen Tagen bleibt der Betrieb hingegen stärker auf externe Energiequellen angewiesen.

Investitionen in solche Systeme sind in der Regel mit erheblichen Anschaffungskosten verbunden, sollen sich jedoch über einen längeren Zeitraum durch geringere laufende Energiekosten amortisieren. Für Betriebe mit ganzjährigem Betrieb, wie es bei Thermen der Fall ist, kann eine Umstellung der Energieversorgung somit sowohl wirtschaftliche als auch betriebliche Vorteile mit sich bringen.