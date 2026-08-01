Sieben von neun ersten Pflegelehrlingen in Vorarlberg bestehen Abschlussprüfung

Erste Pflegelehrlinge in Vorarlberg schließen Ausbildung ab

In Vorarlberg haben die ersten Absolventinnen und Absolventen der Pflegelehre ihre Ausbildung abgeschlossen. Von den neun Lehrlingen, die im Herbst 2023 gestartet waren, haben sieben die Abschlussprüfung nach drei Jahren bestanden. Zwei müssen die Prüfung wiederholen.

Die Pflegelehre ist in Österreich seit 2023 möglich. Seither ist die Zahl der Teilnehmenden in Vorarlberg gestiegen: 2024 begannen 16 Personen die Ausbildung, 2025 waren es 15. Im Herbst 2026 starten 14 weitere Lehrlinge. Durchschnittlich bewerben sich fünf bis sechs Personen auf eine Pflege-Lehrstelle.

Ausbildung an mehreren Standorten

Die Pflegelehre kann derzeit an 14 Standorten von acht Betrieben absolviert werden, darunter das Antoniushaus Feldkirch, Benevit Höchst/Fußach, der Hauskrankenpflegeverein Bregenz, das Landeskrankenhaus Bregenz, die Pflege- und Sozialdienste Dornbirn und Götzis, die Stiftung Liebenau, die Senioren-Betreuung Feldkirch sowie das Vorderlandhus Röthis. Insgesamt zählt das Land Vorarlberg derzeit 38 Pflegelehrlinge, eine Person befindet sich im Mutterschutz.

Drei Lehrlinge haben die Ausbildung bislang abgebrochen. Zwei Abbrüche erfolgten in den ersten Wochen, ein weiterer aufgrund eines familiären Schicksalsschlags.

Aufbau der Ausbildung

Die Lehrlinge verbringen 80 Prozent der Ausbildungszeit in der Praxis und 20 Prozent in der Berufsschule. Der Einstieg ist direkt nach Erfüllung der Schulpflicht möglich, die Arbeit am Pflegebett ist ab 17 Jahren erlaubt. Nach drei Jahren schließen die Lehrlinge als Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten ab. Nach einem zusätzlichen vierten Jahr ist ein Abschluss als Pflegefachassistentin beziehungsweise Pflegefachassistent möglich. Im Anschluss bestehen berufsbegleitende Weiterbildungsmöglichkeiten zur diplomierten Fachkraft an der Fachhochschule.

Zu den ersten Absolventinnen der Pflegelehre im Antoniushaus Feldkirch zählen die 21-jährige Emily Krismer und die 18-jährige Anne Schwarzenberger.