Speiseeis-Test in Oberösterreich: Drei Viertel der Proben vorbildlich

Speiseeis-Test in Oberösterreich: Großteil der Betriebe überzeugt

In Oberösterreich wurden im Rahmen eines Speiseeis-Tests 67 Proben aus 37 Betrieben untersucht. Geprüft wurden die Sorten Erdbeer, Schokolade und Vanille.

Drei Viertel der Überprüfungen fielen vorbildlich aus. Kein einziges der getesteten Produkte war für den menschlichen Verzehr ungeeignet.

Beanstandungen in zehn Betrieben

In zehn Betrieben wurden Beanstandungen festgestellt. Konsumentenschutz-Landesrat Stefan Kaineder erklärte dazu, dass Betriebe, die die Hygiene vernachlässigten, mit Konsequenzen rechnen müssten.

Aus seinem Büro hieß es zudem, dass sich aus den jährlichen Tests bestimmte Wellenbewegungen ablesen ließen. Demnach würden bei erhöhten Hygienemaßnahmen zwar weniger Bakterien, dafür jedoch häufiger Rückstände von Reinigungsmitteln im Eis nachgewiesen. Fehlten entsprechende Hygienehinweise, seien hingegen vermehrt Bakterien im Eis festzustellen.