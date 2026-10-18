Stadt Wien ruft zu naturnahen Gärten auf, um Wildtieren über den Winter zu helfen

Das Wildtierservice der Stadt Wien hat in einer Aussendung vom 18. Oktober 2026 dazu aufgerufen, Gärten naturnah zu gestalten, um Wildtieren den Übergang in die kalte Jahreszeit zu erleichtern. Konkret empfiehlt die städtische Einrichtung unter anderem, Laubhaufen liegen zu lassen, Hunde in sensiblen Bereichen an die Leine zu nehmen und Mähroboter sowie Freischneider nur tagsüber einzusetzen.

Empfehlungen für Gärten vor dem Winter

Laut Matthias Amon, stellvertretendem Leiter des Wildtierservice, sollten naturnahe Gärten als Lebensräume erhalten bleiben. Laub- und Totholzhaufen bieten nach Angaben der Einrichtung vielen Tieren Schutz und sollten deshalb nicht entfernt werden.

Beim Einsatz von Mährobotern und Freischneidern rät das Wildtierservice dazu, vorab zu kontrollieren, ob sich Tiere im jeweiligen Einsatzbereich aufhalten. Die Geräte sollten zudem ausschließlich tagsüber verwendet werden. Auch frisches Wasser in Gärten könne Wildtiere unterstützen.

Werden verletzte oder unterernährte Wildtiere entdeckt, soll dies dem Wildtierservice gemeldet werden. Die Einrichtung ist täglich von 7.30 bis 22.00 Uhr unter der Nummer 01/4000-49090 erreichbar. Bei Notfällen außerhalb dieser Zeiten kann die zentrale Nummer 01/4000 kontaktiert werden.

Unterschiedliche Überwinterungsstrategien heimischer Tiere

Nach Angaben des Wildtierservice halten in Wien Igel, Fledermäuse und Siebenschläfer Winterschlaf. Eichhörnchen und Dachse verfallen hingegen in eine Winterruhe, die von gelegentlichen Fresspausen unterbrochen wird. Rehe, Füchse, Wildschweine und Vögel bleiben dagegen auch während der kalten Jahreszeit aktiv.

Diese unterschiedlichen Strategien hängen grundsätzlich eng mit dem jeweiligen Stoffwechsel und der Nahrungsverfügbarkeit im Winter zusammen. Tierarten, die in einen echten Winterschlaf fallen, senken ihre Körpertemperatur und ihren Energieverbrauch über Wochen oder Monate stark ab. Arten mit Winterruhe reduzieren ihre Aktivität zwar ebenfalls deutlich, wachen jedoch zwischendurch auf, um Nahrung aufzunehmen. Ganzjährig aktive Tiere wiederum passen ihr Verhalten eher durch veränderte Futtersuche, dichteres Fell oder Rückzugsorte an die Witterung an, ohne in einen Ruhezustand überzugehen.

Naturnahe Flächen in Siedlungsgebieten spielen für diese unterschiedlichen Überwinterungsformen grundsätzlich eine wichtige Rolle. Laubhaufen, Totholz oder dichtes Gebüsch dienen vielen Arten als Rückzugsort, Nistplatz oder Nahrungsquelle. Städtische Gärten können dadurch ergänzend zu größeren Grünflächen einen Beitrag zum Erhalt lokaler Lebensräume leisten, insbesondere in dicht verbauten Gebieten, in denen naturbelassene Flächen eher begrenzt vorhanden sind.