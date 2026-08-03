Steiermark: Feuerwehr muss Trinkwasser nachfüllen – Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Trockenheit in der Steiermark: Mehrere Gemeinden rufen zum Wassersparen auf

Mehrere steirische Gemeinden appellieren derzeit an ihre Bewohnerinnen und Bewohner, den Wasserverbrauch deutlich einzuschränken. Grund sind angespannte Wasserversorgungslagen infolge der anhaltenden Trockenheit.

In St. Martin am Wöllmißberg im Bezirk Voitsberg füllte die Feuerwehr Köflach 20.000 Liter Trinkwasser in einen der drei Hochbehälter der Gemeinde nach. Vizebürgermeister Andreas Graschi erklärte, eine solche Nachfüllung habe es seines Wissens bislang noch nicht gegeben.

Vorsichtsmaßnahme: Trinkwasser abkochen

Die Gemeinde ruft die Bevölkerung seit dem Wochenende dazu auf, das Trinkwasser vor dem Verzehr abzukochen. Laut Graschi handelt es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme, da durch die Manipulation an den Schläuchen eine Verunreinigung nicht ausgeschlossen werden könne. Die Wasserversorgung sei nach der Nachfüllung wieder stabilisiert worden. Die Maßnahme war notwendig geworden, um Verbrauchsspitzen auszugleichen.

Weitere Gemeinden betroffen

Auch in Grafendorf bei Hartberg wird auf der Gemeinde-Homepage zum Wassersparen aufgerufen. Wegen des niedrigen Wasserstands bittet die Gemeinde bis zum Ende der Hitzewelle darum, auf die Bewässerung von Rasenflächen zu verzichten.

In Gleinstätten wird seit vergangener Woche ein außergewöhnlich hoher Wasserverbrauch verzeichnet. Bürgermeisterin Elke Halbwirth erklärte, bei hohem Wasserbedarf in kurzer Zeit könnten die Speicher derzeit nicht mehr vollständig befüllt werden. Die Wasserverbräuche seien stark gestiegen, die Hochbehälter regenerierten sich nachts nicht mehr vollständig, wodurch es kurzzeitig zu Engpässen komme.

Im gesamten Gebiet des Wasserverbandes Wies-Eibiswald ist die Bevölkerung aufgefordert, sorgsam mit Wasser umzugehen. Unter anderem wird gebeten, auf das Waschen von Autos zu verzichten. Die Befüllung von Pools muss beim zuständigen Wasserverband gemeldet werden.