Steiermark startet Hochschullehrgang für Demokratiebildung direkt im Landhaus

Die Pädagogische Hochschule Steiermark bietet ab dem Wintersemester 2026/2027 einen neuen Hochschullehrgang für Pädagoginnen und Pädagogen an AHS-Unterstufen und Mittelschulen an. Der Lehrgang trägt den Titel „Demokratiebildung als pädagogische Praxis in der Sekundarstufe I“ und wurde in enger Kooperation mit dem Landtag Steiermark entwickelt. Er ist zweisemestrig und berufsbegleitend angelegt und richtet sich an Lehrpersonen aller Unterrichtsgegenstände.

Unterricht direkt im Grazer Landhaus

Im Mittelpunkt des Lehrgangs stehen die Grundlagen der Demokratiebildung sowie demokratische Einrichtungen und politische Praxis. Behandelt wird dabei auch die Frage, wie sich demokratische Lern-, Diskurs- und Beteiligungsprozesse im Schulalltag vermitteln und gestalten lassen.

Ein wesentliches Merkmal des Lehrgangs ist sein Praxisbezug: Die Hälfte der Lehrveranstaltungen findet direkt im Grazer Landhaus statt, dem Sitz des Landtages Steiermark. Die teilnehmenden Lehrkräfte erhalten dort Einblicke in Aufgaben, Strukturen und Abläufe des Landesparlaments sowie in Gesetzgebung und politische Entscheidungsprozesse. Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten des Landtages und des Landes Steiermark bringen dabei ihre fachliche Erfahrung ein. Ergänzt wird das Programm durch Besuche von Landtagssitzungen sowie durch den Austausch mit Abgeordneten und Fachleuten aus Politik und Verwaltung.

Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) hob den besonderen Praxisbezug des Lehrgangs hervor: „Demokratiebildung kann mehr sein als theoretische Wissensvermittlung. Wer demokratische Prozesse möglichst praxisnah erlebt, kann sie auch an Schulen lebendiger vermitteln.“

Rektorin Beatrix Karl erklärte: „Wenn Kinder in den Schulen dazu ermutigt werden, ihre Stimme zu finden, andere Perspektiven zu achten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, wird Demokratie lebendig. Dazu braucht es engagierte und entsprechend qualifizierte Lehrpersonen.“ Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) bezeichnete den Lehrgang als „bedeutenden Schritt, um die wichtigen Grundwerte demokratischer Prozesse in den künftigen Generationen zu verankern.“ Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sprach von einem „Impuls für eine Schulkultur, in der junge Menschen erfahren, dass ihre Stimme zählt und sie gemeinsam etwas bewegen können.“

Demokratiebildung als Teil schulischer Bildungsarbeit

Demokratiebildung gilt allgemein als Querschnittsaufgabe schulischer Bildung, die nicht auf ein einzelnes Unterrichtsfach beschränkt ist. Üblicherweise geht es dabei darum, jungen Menschen Grundprinzipien des demokratischen Zusammenlebens zu vermitteln, etwa das Aushandeln unterschiedlicher Interessen, die Bedeutung von Mehrheitsentscheidungen oder den Schutz von Minderheitenrechten. In der Sekundarstufe I, also in den ersten Schuljahren der AHS-Unterstufe und der Mittelschule, befinden sich Schülerinnen und Schüler in einer Altersphase, in der politische Grundbegriffe und gesellschaftliche Zusammenhänge zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Berufsbegleitende Hochschullehrgänge richten sich grundsätzlich an Personen, die bereits im Schuldienst tätig sind und sich parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit weiterqualifizieren. Solche Lehrgänge sind in der Regel über mehrere Semester gestreckt und kombinieren Präsenzveranstaltungen mit Selbststudium, um eine Vereinbarkeit mit dem laufenden Unterrichtsbetrieb zu ermöglichen. Die Einbindung außerschulischer Lernorte, wie es bei Besuchen von Parlamentssitzungen oder Gesprächen mit Mandatarinnen und Mandataren der Fall ist, wird im Bildungsbereich häufig genutzt, um praktische Einblicke in institutionelle Abläufe zu vermitteln, die im regulären Unterricht nur eingeschränkt zugänglich sind.

Landesparlamente wie der Landtag Steiermark sind für die Gesetzgebung auf Landesebene zuständig und behandeln unter anderem Angelegenheiten aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Raumordnung und Verwaltung. Ihre Sitzungen sind öffentlich zugänglich, Abläufe und Entscheidungsprozesse folgen festgelegten parlamentarischen Regeln. Die Vermittlung solcher Strukturen gilt als ein Baustein politischer Bildung, der Schülerinnen und Schülern helfen soll, demokratische Institutionen und deren Funktionswe