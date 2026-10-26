Steirischer Verein Löwenmut kämpft mit 100 Trainerinnen gegen Mobbing an Schulen

Ein Verein aus der Steiermark widmet sich seit vier Jahren der Mobbingprävention an Schulen: Das Team Löwenmut, gegründet von Sabrina Deuschmann, beschäftigt mittlerweile rund 100 Trainerinnen und Trainer und bietet seine Workshops in Österreich, Deutschland und Luxemburg an. Anlässlich der ORF-Show „Heimat großer Töchter und Söhne“, die am 26. Oktober 2026 um 23:15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt wird, kam das Team im Waldseilgarten Geier in Sebersdorf zusammen.

Workshops gegen Ausgrenzung an Schulen

Das Team Löwenmut führt seine Programme überwiegend direkt in Schulen durch. Dort setzen die Trainerinnen und Trainer an, um Kinder und Jugendliche für das Thema Mobbing zu sensibilisieren und ihnen Wege aus Ausgrenzungssituationen aufzuzeigen. Gegründet wurde die Initiative vor vier Jahren von Sabrina Deuschmann, die eigene Erfahrungen mit Mobbing in ihre Arbeit einbringt: Sie wurde während ihrer eigenen Schulzeit selbst gemobbt, zudem machte auch ihr Sohn entsprechende Erfahrungen.

Zum festen Bestandteil der Trainings gehört seit Jahren ein Stofftier namens Lio, der Löwe, erkennbar an seiner bunten Pfote. Er begleitet die Workshops als wiederkehrendes Element und ist den Kindern aus den Programmen vertraut.

Zu den Trainerinnen des Teams zählt auch Sandra Maierhofer, die die Ausbildung zur Löwenmut-Trainerin absolviert hat. Das Team bringt seine Mitglieder nicht nur in den Schulen zusammen: Einmal im Jahr veranstaltet Löwenmut ein Familien-Event, bei dem die Gemeinschaft der Trainerinnen, Trainer und ihrer Angehörigen gefeiert wird. Im Rahmen der Dreharbeiten zur ORF-Sendung „Heimat großer Töchter und Söhne“ traf sich das Team im Waldseilgarten Geier in Sebersdorf.

Mobbing als Herausforderung im Schulalltag

Mobbing unter Kindern und Jugendlichen gilt grundsätzlich als ernstzunehmendes Phänomen im schulischen Alltag. Gemeint sind damit in der Regel wiederholte und über längere Zeit andauernde Handlungen, mit denen einzelne Personen gezielt ausgegrenzt, bloßgestellt oder abgewertet werden. Betroffen sein können Kinder in nahezu jeder Altersstufe, wobei sich die Formen von direkter verbaler oder körperlicher Ausgrenzung bis hin zu Mobbing über soziale Medien erstrecken können.

Schulen setzen bei der Prävention üblicherweise auf mehrere Ansätze zugleich. Dazu zählen etwa Aufklärungsarbeit im Unterricht, die Stärkung des Klassenzusammenhalts sowie die Vermittlung von Handlungsstrategien für Betroffene und Mitschülerinnen und Mitschüler, die Mobbing beobachten. Externe Organisationen wie spezialisierte Vereine werden dabei häufig ergänzend eingebunden, um Workshops anzubieten, die über den regulären Unterrichtsstoff hinausgehen und auf praktische Übungen setzen.

Ein wiederkehrendes Element bei derartigen Präventionsprogrammen ist der Einsatz von Symbolfiguren oder Maskottchen. Sie sollen den Kindern einen niedrigschwelligen Zugang zum Thema ermöglichen und helfen, abstrakte Inhalte wie Mut, Zusammenhalt oder Selbstbehauptung greifbarer zu machen. Solche Begleiter können über mehrere Trainingseinheiten hinweg eine wiedererkennbare Konstante bilden, an der sich die Teilnehmenden orientieren.

Ausbildung und Einsatz von Trainerinnen und Trainern

Die Arbeit in der Mobbingprävention erfordert in der Regel eine gezielte Vorbereitung der eingesetzten Trainerinnen und Trainer. Üblicherweise durchlaufen diese eine Ausbildung, in der sie Methoden zur Gesprächsführung mit Kindern, zum Umgang mit belastenden Situationen sowie zur Gestaltung altersgerechter Übungen vermittelt bekommen. Ziel ist es, dass die Workshops nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch konkrete Handlungssicherheit im Schulalltag schaffen. Organisationen, die bundesländerübergreifend oder sogar international tätig sind, setzen dabei häufig auf ein Netzwerk ehrenamtlich oder nebenberuflich tätiger Trainerinnen und Trainer, die in ihren jeweiligen Regionen eigenständig Workshops durchführen.