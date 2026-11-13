Tirol schult Schüler seit fünf Jahren in Workshops für sichere Nutzung der Öffis

In Tirol werden seit fünf Jahren Workshops angeboten, die Kinder und Jugendliche für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs sensibilisieren sollen. Unter dem Namen „Move“ wurden an Tiroler Schulen bisher fast 500 solcher Workshops durchgeführt. Umgesetzt werden sie vom Klimabündnis Tirol, Partner sind der Verkehrsverbund Tirol (VVT), die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) und die ÖBB.

Inhalte richten sich nach dem Alter der Teilnehmer

Die Themen der Workshops orientieren sich an den jeweiligen Altersgruppen. Bei jüngeren Kindern stehen das sichere und selbständige Benutzen von Bus und Zug im Vordergrund, ebenso Respekt und Rücksichtnahme im öffentlichen Raum. Bei älteren Jugendlichen geht es darüber hinaus darum, eigene Vorstellungen einzubringen und an der künftigen Gestaltung des öffentlichen Verkehrs mitzuwirken. Je nach Gruppe und Thema dauern die Workshops zwischen zwei und vier Stunden.

Besonders stark nachgefragt wird das Angebot an Volksschulen. Danach folgen Mittelschulen sowie Gymnasien der Unterstufe. Damit richtet sich der Schwerpunkt der Workshops vor allem an jüngere Schülerinnen und Schüler, die den öffentlichen Verkehr oft noch wenig selbständig nutzen.

Die Workshops stehen im Zusammenhang mit einer insgesamt hohen Verbreitung von Öffi-Tickets unter Tiroler Schülerinnen und Schülern. Rund 46.000 von ihnen besitzen ein ganzjährig gültiges Ticket, das im gesamten Bundesland gilt – das entspricht fast der Hälfte aller Schülerinnen und Schüler in Tirol. Über 12.000 weitere besitzen ein Ticket, das auf die jeweilige Schulstrecke beschränkt ist.

Mobilitätsbildung als fester Bestandteil des Schulalltags

Grundsätzlich zählt die Vermittlung von Mobilitätskompetenz vielerorts zu den ergänzenden Aufgaben, die Schulen gemeinsam mit externen Partnern übernehmen. Dabei geht es neben praktischem Wissen, etwa zum Fahrplan- oder Ticketsystem, häufig auch um Verhaltensregeln im Zusammenleben mit anderen Fahrgästen. Gerade für jüngere Kinder bedeutet der Umstieg vom elterlichen Transport auf die eigenständige Nutzung von Bus und Bahn einen wichtigen Schritt zu mehr Selbständigkeit im Alltag.

Üblicherweise übernehmen bei solchen Programmen spezialisierte Organisationen die praktische Umsetzung, während Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde als fachliche Partner eingebunden sind. Diese Aufteilung ermöglicht es, pädagogische Methodik mit konkretem Wissen über Fahrpläne, Tarife und betriebliche Abläufe zu verbinden. In vielen Bundesländern haben sich vergleichbare Kooperationsmodelle zwischen Bildungseinrichtungen, Klimaschutz- oder Umweltorganisationen und Verkehrsbetrieben etabliert.

Auch die Frage, wie junge Menschen den öffentlichen Verkehr künftig mitgestalten können, spielt in solchen Programmen zunehmend eine Rolle. Durch frühzeitige Einbindung sollen Jugendliche nicht nur als Nutzerinnen und Nutzer angesprochen werden, sondern auch eigene Erfahrungen und Anregungen einbringen können. Dies gilt insbesondere für Fragen der Taktung, der Barrierefreiheit oder der Anbindung einzelner Regionen, die den Alltag von Schülerinnen und Schülern unmittelbar betreffen.

Die hohe Zahl an ganzjährig gültigen Öffi-Tickets unter Tiroler Schülerinnen und Schülern verweist zugleich auf die strukturelle Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für den Schulalltag im ländlich geprägten Bundesland. Gerade in Regionen mit längeren Schulwegen ist eine verlässliche und für junge Menschen verständliche Nutzung von Bus und Bahn eine wesentliche Voraussetzung für Mobilität und Teilhabe am Bildungssystem.