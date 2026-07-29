Tiroler Kliniken schulen Mitarbeiterkinder in Erster Hilfe – Experte fordert frühen Schulunterricht

Tiroler Kliniken bieten Erste-Hilfe-Kurse für Kinder von Mitarbeitenden an

Die tirol kliniken veranstalten in den Sommerferien Erste-Hilfe-Kurse für Kinder von Mitarbeitenden. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren.

In den Kursen vermittelt Klinikpersonal, wie Notfälle frühzeitig erkannt werden und wie die Rettungskette in Gang gesetzt wird. Zudem werden Herzdruckmassage und die richtige Anwendung eines Defibrillators geübt. Die Kinder lernen dabei auch den Arbeitsplatz ihrer Eltern kennen.

Initiator verweist auf Skandinavien als Vorbild

Initiiert wurde das Notfalltraining von Erwin Adrigan, innerklinischer Notfallmanager der tirol kliniken. Er nennt Skandinavien als Vorbild. Dort lernen Kinder bereits ab sechs Jahren in der Schule die Grundlagen der Wiederbelebung und trainieren diese jährlich.

Adrigan zufolge liegen die Zahlen für ein gutes neurologisches Outcome nach Wiederbelebungen in Skandinavien um das Dreifache höher als in Österreich, Deutschland oder Italien.

Forderung nach breiterer Schulung

Adrigan spricht sich dafür aus, das Schulungsprogramm über die Ferienzeit hinaus auszuweiten. Erste Hilfe solle bereits ab dem Volksschulalter unterrichtet werden, ähnlich wie Lesen und Schreiben.