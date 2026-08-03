Traun ruft wegen Hitzewelle zu sparsamem Umgang mit Trinkwasser auf

Traun appelliert wegen steigenden Wasserverbrauchs zu Sparsamkeit

In Traun im Bezirk Linz-Land ruft die Stadt ihre knapp 28.000 Einwohnerinnen und Einwohner dazu auf, bewusst mit Trinkwasser umzugehen. Hintergrund ist ein deutlich gestiegener Wasserverbrauch während der zweiten Hitzewelle dieses Sommers.

An einem gewöhnlichen Sommertag verbrauchen die Menschen in Traun rund sechs Millionen Liter Trinkwasser. Während der jüngsten Hitzewelle stieg dieser Wert auf 7,3 Millionen Liter.

Empfehlungen der Stadt

Die Stadt Traun rät dazu, Gärten nur bei tatsächlichem Bedarf zu gießen und dafür möglichst die frühen Morgen- oder Abendstunden zu nutzen. Zudem soll unnötiger Wasserverbrauch, etwa beim Autowaschen oder durch Vollbäder, vermieden werden.

Rechtliche Grundlagen

Grundlage für mögliche Einschränkungen ist das oberösterreichische Wasserversorgungsgesetz aus dem Jahr 2015. Nach Paragraph 9 dieses Gesetzes kann eine Gemeinde bei öffentlichem Interesse die Wasserverwendung einschränken. Ein Verstoß gegen eine solche Regelung gilt als Verwaltungsübertretung und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

In Österreich besteht kein automatisches Gießverbot. Gemeinden können jedoch bei Wasserknappheit Einschränkungen erlassen, die über die Amtstafel oder die digitale Gemeindezeitung veröffentlicht werden müssen. Solche Verbote betreffen ausschließlich Wasser aus der öffentlichen Gemeindewasserversorgung. Regenwasser sowie Wasser aus einem eigenen Brunnen sind davon nicht betroffen.