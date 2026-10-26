TU Wien entwickelt weltweit erste Atomkernuhr mit Thorium – Abweichung von nur einer Sekunde in 30 Millionen Jahren

Ein Forscherteam am Atominstitut der TU Wien hat eine Atomkernuhr entwickelt, die vor Kurzem erstmals 24 Stunden lang stabil lief und sich dabei selbst regelte. Geleitet wird das Projekt von Thorsten Schumm, Physiker an der TU Wien. Das Atominstitut befindet sich am Rande des Praters in Wien-Leopoldstadt. Die neue Uhr weist derzeit einen Fehler von einer Sekunde pro 30 Millionen Jahre auf.

Thoriumkerne als neuer Taktgeber

Bei gewöhnlichen Atomuhren dienen Atome und die Energiezustände ihrer Elektronen als Taktgeber. Die Wiener Atomkernuhr geht einen anderen Weg und nutzt stattdessen Thoriumkerne, die schneller schwingen als die bei herkömmlichen Atomuhren verwendeten Atome. Das Herzstück der Apparatur ist ein Kristall mit Thoriumatomen. Ein Laser bringt die Thoriumkerne im Kristall zum Schwingen, diese Schwingungen bilden die Grundlage für die Zeitmessung. Ein Regelmechanismus korrigiert dabei laufend kleinste Abweichungen der Laserfrequenz.

Der gesamte Aufbau füllt derzeit noch einen rund 40 Quadratmeter großen Raum. Die Uhr steht auf gefederten Tischen, da schon kleine Erschütterungen sie aus dem Tritt bringen können. Auch menschliche Körperwärme stört die empfindliche Messung so stark, dass im laufenden Betrieb niemand den Raum betreten darf.

Im Vergleich dazu gilt derzeit eine optische Atomuhr auf Basis des Schwermetalls Lutetium als genaueste Uhr der Welt. Sie würde erst nach 55 Milliarden Jahren eine Abweichung von einer Sekunde zeigen. Die Wiener Atomkernuhr liegt mit ihrem aktuellen Fehlerwert von einer Sekunde pro 30 Millionen Jahre damit noch deutlich hinter diesem Wert zurück. Die Forscher am Atominstitut arbeiten jedoch bereits daran, die Leistung der Uhr weiter zu verbessern, und auch die technische Größe soll perspektivisch auf Chipgröße schrumpfen. Mit der Thematik beschäftigen sich Forscher an der TU Wien bereits seit 20 Jahren.

Parallel zum Wiener Projekt arbeitet auch ein chinesisches Team an einer Atomkernuhr. Die Ergebnisse beider Forschergruppen wurden vor wenigen Wochen in derselben Ausgabe des Fachjournals Nature veröffentlicht, wobei die Ansätze beider Teams einander ähneln.

Präzise Zeitmessung als Grundlage für Navigation und Forschung

Grundsätzlich spielt die Genauigkeit von Uhren weit über die reine Zeitanzeige hinaus eine Rolle. Genauere Uhren helfen etwa bei der Navigation und ermöglichen es, Daten präzise zu synchronisieren. Satellitengestützte Positionsbestimmung beruht beispielsweise auf exakten Zeitsignalen, kleine Abweichungen können sich dabei auf größere Entfernungen in spürbaren Ortsfehlern niederschlagen.

Uhren werden darüber hinaus auch als Forschungsinstrumente und Sensoren eingesetzt. Da sich physikalische Effekte wie Gravitation oder Bewegung auf den Gang einer Uhr auswirken können, lassen sich mit extrem präzisen Zeitmessgeräten auch kleinste Veränderungen in ihrer Umgebung nachweisen. Je stabiler und unempfindlicher ein solches System gegenüber äußeren Störungen wie Erschütterungen oder Temperaturschwankungen ist, desto breiter lässt es sich in der Praxis einsetzen.

Der Umstieg von elektronenbasierten Atomuhren auf kernbasierte Atomkernuhren wird in der Forschung vor allem deshalb verfolgt, weil Atomkerne grundsätzlich weniger empfindlich auf äußere elektromagnetische Störungen reagieren als die Elektronenhüllen von Atomen. Das birgt langfristig das Potenzial für noch stabilere und kompaktere Zeitmessgeräte, auch wenn die bislang existierenden Aufbauten noch recht groß und empfindlich sind.