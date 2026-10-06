Über 1.100 Schulpflichtverletzungen wegen fehlender Kinder in der Sommerschule

In diesem Sommer haben die Bildungsdirektionen 1.133 Schulpflichtverletzungen gemeldet, weil verpflichtete Kinder die Sommerschule nicht besuchten. Insgesamt nahmen 60.400 Schülerinnen und Schüler an dem Förderprogramm teil, knapp 15.600 von ihnen waren zur Teilnahme verpflichtet. Nach Angaben des Bildungsministeriums schwänzten damit rund sieben Prozent der verpflichteten Kinder die Sommerschule.

Verteilung der Schulpflichtverletzungen auf die Bundesländer

Die meisten Schulpflichtverletzungen wurden in Wien registriert. Dahinter folgten Oberösterreich und die Steiermark. In denselben drei Bundesländern waren zugleich auch die meisten Kinder überhaupt zur Teilnahme an der Sommerschule verpflichtet, was sich in der Zahl der gemeldeten Verstöße widerspiegelt.

Über die Gruppe der verpflichteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinaus lag die Abwesenheit insgesamt niedriger: Etwas mehr als drei Prozent aller angemeldeten Schülerinnen und Schüler fehlten an den zehn Tagen der Sommerschule. Verpflichtend war der Besuch für Kinder, die zu Beginn des Sommersemesters eine Deutschförderklasse besucht hatten, sowie für außerordentliche Schülerinnen und Schüler, die erst im Sommersemester neu aufgenommen worden waren.

Teilnehmerzahlen erreichen neuen Höchststand

Mit rund 60.000 Anmeldungen erreichte die Sommerschule heuer einen neuen Höchststand. Zum Vergleich: Für 2025 waren 41.100 freiwillige Teilnahmen verzeichnet worden. Bundesweit gab es 920 Standorte mit insgesamt 4.200 Gruppen. Unterrichtet wurden die Schülerinnen und Schüler von rund 4.800 Lehrkräften. Davon standen 3.362 Lehrerinnen und Lehrer in einem aufrechten Dienstverhältnis, weitere 1.432 Personen waren über Verträge beschäftigt – darunter vor allem Studierende sowie Lehrkräfte im Ruhestand.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) sprach in einer Aussendung von einem wichtigen Angebot für mehr Bildungschancen.

Von der Corona-Maßnahme zum Sprachförderprogramm

Die Sommerschule wurde ursprünglich 2020 eingeführt, um coronabedingte Lernrückstände auszugleichen. Seit 2022 können auch Schülerinnen und Schüler mit besonderen Interessen und Begabungen teilnehmen, das Angebot richtet sich also nicht mehr ausschließlich an Kinder mit Förderbedarf. Heuer lag erstmals ein eigener Schwerpunkt auf der Sprachförderung, was angesichts der verpflichtenden Teilnahme von Kindern aus Deutschförderklassen und außerordentlichen Schülerinnen und Schülern den inhaltlichen Rahmen des Programms mitbestimmte.

Grundsätzlich zielen derartige Ferienförderprogramme darauf ab, Lücken im Unterrichtsstoff oder in der Sprachkompetenz in einem kompakten Zeitraum außerhalb des regulären Schuljahres zu schließen. Üblicherweise übernehmen dabei neben fest angestellten Lehrkräften auch Studierende pädagogischer Studiengänge sowie pensionierte Lehrerinnen und Lehrer einen Teil des Unterrichts, um den zusätzlichen Personalbedarf in den Sommerwochen abzudecken. Die Organisation solcher Programme liegt in Österreich bei den Bildungsdirektionen der Länder, die auch für die Erfassung von Schulpflichtverletzungen zuständig sind, wenn verpflichtete Kinder dem Unterricht fernbleiben.