Überfüllte Radabteile auf Tirols Bahnstrecken – ÖBB setzen auf neue Züge ab 2027

Auf Tirols Bahnstrecken wird es für Radfahrerinnen und Radfahrer zunehmend eng: Immer mehr Freizeitsportlerinnen und Sportler nutzen die ÖBB, um mit dem Rad zu Ausflugszielen zu gelangen. Vor allem auf der Brennerstrecke kommt es dadurch regelmäßig zu überfüllten Fahrradabteilen.

Ansturm auf Fahrradabteile am Brenner

Der Ausbau des Rad-Wegnetzes in Tirol zieht zahlreiche Radsportbegeisterte an. Besonders beliebt ist die Anreise mit dem Zug oder das Überbrücken einzelner Teilstrecken bei Touren mit E-Bike, Gravel-Bike oder Mountainbike. Diese Entwicklung sorgt vor allem auf der Brennerstrecke für volle Fahrradabteile.

Die ÖBB verweisen darauf, dass neuere Fahrzeuge bereits über eine erhöhte Kapazität für Fahrräder verfügen. Ab Mitte 2027 sollen zudem neue Züge am Brenner zum Einsatz kommen. In diesen finden mehr als doppelt so viele Fahrräder Platz wie in den derzeitigen Bestandsfahrzeugen. Laut ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair sind dem Unternehmen aktuell keine größeren Probleme bekannt. Die ÖBB bitten Radfahrerinnen und Radfahrer dennoch, nach Möglichkeit nicht zur Hauptverkehrszeit unterwegs zu sein.

Auch im Karwendel, einem beliebten Ziel für Radausflüge, gibt es besondere Herausforderungen. Dort sind die Bahnsteiglängen an einzelnen Haltestellen teilweise noch sehr kurz, weshalb die ÖBB dort nicht in Doppeltraktion fahren können. Die Züge verkehren im Karwendel teilweise im Halbstundentakt. Einen Bedarf für ein stärkeres Regulativ bei der Fahrradmitnahme sehen die ÖBB derzeit nicht.

Kapazitätsgrenzen im Bahnbetrieb

Grundsätzlich ist die Länge von Zügen im Bahnverkehr nicht beliebig erweiterbar. Sie richtet sich nach den vorhandenen Bahnsteiglängen an den jeweiligen Haltestellen entlang einer Strecke. Wo Bahnsteige kurz ausgeführt sind, lassen sich Züge nicht ohne Weiteres verlängern oder in Doppeltraktion, also mit zwei gekoppelten Zugeinheiten, betreiben.

Der zur Verfügung stehende Platz innerhalb eines Zuges muss zudem zwischen verschiedenen Nutzungsarten aufgeteilt werden. Dazu zählen Sitzplätze für Fahrgäste, Gepäckabteile, Bereiche für barrierefreies Reisen sowie Stellplätze für Fahrräder. Diese Aufteilung folgt allgemeinen Planungsvorgaben, die unterschiedliche Bedürfnisse der Reisenden gleichzeitig berücksichtigen müssen. Eine Erhöhung der Fahrradkapazität geht daher in der Regel mit Kompromissen bei anderen Platzangeboten einher oder erfordert den Einsatz neuer Fahrzeugtypen mit veränderter Raumaufteilung.

Bei stark nachgefragten Freizeitstrecken wie jenen in Richtung beliebter Rad- und Wanderregionen zeigt sich häufig ein saisonal und tageszeitlich schwankendes Fahrgastaufkommen. Verkehrsunternehmen reagieren darauf üblicherweise mit dem Einsatz größerer oder neuer Fahrzeuge, sofern die vorhandene Infrastruktur dies zulässt. Wo bauliche Grenzen wie kurze Bahnsteige bestehen, bleibt der Spielraum für kurzfristige Kapazitätserweiterungen jedoch begrenzt.