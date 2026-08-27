Uni Klagenfurt startet mit verkürztem Lehramtsstudium und Pflicht-Master für Psychotherapeuten ins neue Studienjahr

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An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt beginnt in einem Monat das neue Studienjahr. Rund 13.000 Studierende werden dann an der Kärntner Hochschule erwartet. Zum Start bringt das kommende Studienjahr mehrere Neuerungen im Studienangebot mit sich, darunter ein verkürztes Lehramtsstudium sowie ein neues verpflichtendes Masterstudium für angehende Psychotherapeuten.

Kürzeres Lehramtsstudium und mehr Kombinationsmöglichkeiten

Ab Oktober verkürzt sich das Bachelorstudium Lehramt von bisher vier auf drei Jahre. Diese Verkürzung sorgte bereits für eine höhere Nachfrage nach dem Studium. Die erste Aufnahmeprüfung für das Lehramtsstudium fand im Mai statt. Zusätzlich gibt es einen weiteren Nebentermin für Aufnahmeprüfungen, bei dem ein deutlicher Zuwachs an Bewerbungen verzeichnet wurde.

Auch bei der Studienstruktur gibt es Veränderungen. Neu sind zwölf Kombinationsstudiengänge im Bachelorbereich. Bei diesen Studien finden zwei Drittel der Kurse und Vorlesungen im gewählten Hauptfach statt, der restliche Anteil entfällt auf ein großes oder zwei kleinere Nebenfächer aus anderen Studienrichtungen. Kombinationsstudien gab es an der Universität Klagenfurt bereits zuvor, etwa die Verbindung von Wirtschaft und Recht. Im Zuge der Neuerungen wurden insgesamt elf bestehende Bachelorstudien umgestaltet. Hinzu kommt ein neues englischsprachiges Studium der Sozialwissenschaft, das ebenfalls auf die Kombination verschiedener Fächer setzt.

Neues Pflichtstudium für Psychotherapeuten

Seit diesem Jahr ist ein eigenes Studium für angehende Psychotherapeuten verpflichtend. An der Universität Klagenfurt stehen dafür 40 Studienplätze im neuen Masterstudium Psychotherapie zur Verfügung. Die Nachfrage nach diesem Studienplatzangebot ist hoch. Insgesamt steigt die Zahl der Studierenden in Klagenfurt im kommenden Studienjahr leicht an.

Weiterführende Studien nach dem Bachelor

Nur rund 60 Prozent aller Bachelorabsolventinnen und -absolventen setzen ihre akademische Ausbildung mit einem weiterführenden Studium fort. Grundsätzlich eröffnet der Bachelorabschluss die Möglichkeit, direkt in den Beruf einzusteigen oder ein Masterstudium anzuschließen, das eine fachliche Vertiefung oder Spezialisierung ermöglicht. Kombinationsstudiengänge, wie sie nun in erweiterter Form angeboten werden, sollen Studierenden dabei helfen, bereits im Bachelor unterschiedliche fachliche Schwerpunkte miteinander zu verbinden, anstatt sich von Beginn an auf ein einzelnes Fachgebiet festzulegen. Solche Modelle sind an Universitäten in den vergangenen Jahren verstärkt ausgebaut worden, um unterschiedlichen Interessen und späteren Berufswegen gerecht zu werden.

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