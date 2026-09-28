Uni-Wien-Rektor Schütze für höhere Studiengebühren und strengere Leistungsvorgaben

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Mit dem Beginn des neuen Studienjahres am Donnerstag, dem 28. September 2026, tritt der Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, in eine neue Phase seiner Amtszeit. Schütze, der seine zweite Amtsperiode antritt, bezeichnet höhere Studiengebühren sowie eine Verschärfung bei der Mindeststudienleistung als richtigen Ansatz, um den Herausforderungen steigender Studierendenzahlen zu begegnen.

Die Universität Wien hat zudem erstmals den Sprung unter die Top 100 der weltweiten Universitäten geschafft. Gleichzeitig sind die österreichischen Hochschulen mit einer Rekordzahl an Studierenden konfrontiert: Im vergangenen Wintersemester gab es so viele Studierende an Österreichs Hochschulen wie noch nie.

Neue Amtsperiode und strukturelle Neuerungen

Schütze wurde im Frühjahr vom Universitätsrat für eine zweite Amtsperiode bestellt. Diese tritt am 1. Oktober an und dauert bis 2030. Der deutsche Kunsthistoriker war von 2018 bis 2022 Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät, bevor er erstmals Rektor der Universität Wien wurde.

Zum Wintersemester startet die Universität Wien mit neu strukturierten Lehramtsstudiengängen. Rund 10.000 Lehramtskandidaten sind derzeit an der Universität Wien eingeschrieben. Erstmals wird außerdem ein neues Psychotherapiestudium angeboten. Zusätzlich hat die Universität Wien Richtlinien zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz für Studierende implementiert.

Am 1. Oktober startet zudem ein Centre for Advanced Studies. Im Frühjahr soll darüber hinaus ein Zentrum für Wissenschaftskommunikation namens Q eröffnet werden. Das Projekt Q entstand gemeinsam mit der Technischen Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Forderungen nach höheren Studiengebühren

Die Neos fordern eine Verdopplung der Studiengebühren sowie eine Verschärfung bei der Mindeststudienleistung. Schütze bezeichnet diesen Ansatz als richtig, um den Herausforderungen der wachsenden Studierendenzahlen an den österreichischen Hochschulen zu begegnen.

Finanzierung von Universitäten im Überblick

Die Finanzierung öffentlicher Universitäten in Österreich beruht grundsätzlich auf einem Mix aus staatlichen Budgetmitteln, Drittmitteln aus Forschungsprojekten und vergleichsweise geringen Studiengebühren. Diese Gebühren werden in der Regel nur von Studierenden erhoben, die die vorgesehene Studienzeit deutlich überschreiten oder aus Ländern außerhalb der EU beziehungsweise des EWR stammen. Ordentliche Studiengebühren spielen im Gesamtbudget der Hochschulen bislang eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu den staatlichen Zuwendungen.

Die sogenannte Mindeststudienleistung ist ein Instrument, mit dem der Studienfortschritt von Studierenden nachvollzogen werden soll. Üblicherweise wird dabei eine bestimmte Anzahl an Leistungspunkten innerhalb eines festgelegten Zeitraums vorausgesetzt, um bestimmte Vergünstigungen wie die Befreiung von Studiengebühren oder den Erhalt von Familienbeihilfe und Studienbeihilfe nicht zu verlieren. Diskussionen über eine Verschärfung solcher Vorgaben werden in Österreich regelmäßig im Zusammenhang mit steigenden Studierendenzahlen und begrenzten Kapazitäten an den Hochschulen geführt.

Steigende Studierendenzahlen stellen Universitäten grundsätzlich vor organisatorische Herausforderungen. Dazu zählen etwa ausreichende Lehrkapazitäten, verfügbare Betreuungsverhältnisse in Seminaren und Laboren sowie die Auslastung von Prüfungsinfrastruktur. In der öffentlichen Debatte wird in diesem Zusammenhang häufig diskutiert, inwieweit eine Erhöhung von Studiengebühren oder strengere Leistungsvorgaben dazu beitragen könnten, Studienverläufe zu straffen und Ressourcen an den Hochschulen zu entlasten.

Internationale Rankings als Vergleichsmaßstab

Internationale Hochschulrankings wie jene, in denen die Universität Wien erstmals unter die weltweiten Top 100 vorgerückt ist, bewerten üblicherweise Kriterien wie Forschungsleistung, Zitationshäufigkeit wissenschaftlicher Publikationen, internationale Vernetzung sowie den Ruf einer Institution innerhalb der akademischen Welt. Solche Rankings dienen häufig als Orientierung für internationale Studierende und Forschende, spiegeln jedoch nicht notwendigerweise sämtliche Aspekte der Qualität von Lehre und Betreuung an einer Universität wider.

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