Ein achtjähriger Bub hat sich bei einem Unfall das Handgelenk gebrochen. Die zuständige Versicherung übernahm zunächst die Kosten für den Knochenbruch, für die Unfallkosten sowie für eine Begleitperson während des Krankenhausaufenthaltes. Eine vereinbarte Direktleistung von knapp 4.300 Euro wurde der Familie jedoch zunächst nicht ausbezahlt. Erst nach Einschaltung des Konsumentenschutzes der Arbeiterkammer Kärnten erhielt die Familie die Zahlung.

Streit um die Diagnose im Versicherungsfall

Die Versicherung begründete die zunächst verweigerte Auszahlung damit, dass in vorliegenden Unterlagen von einem Unterarmbruch die Rede gewesen sei. Ein Unterarmbruch war vom Versicherungsschutz nicht umfasst, weshalb die Direktleistung zunächst nicht ausbezahlt wurde. Die Familie des Buben wandte sich daraufhin an den Konsumentenschutz der AK Kärnten, der den Fall übernahm. Im Anschluss daran erhielt die Familie die vereinbarte Zahlung von knapp 4.300 Euro.

AK-Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr erklärte zu dem Fall, dass es bei Versicherungsfällen auf jedes Detail ankomme. AK-Präsident Günther Goach verwies darauf, dass es wichtig sei, Entscheidungen von Versicherungen nicht ungeprüft hinzunehmen. Die Arbeiterkammer bietet bei Versicherungsfällen eine kostenlose Beratung an.

Bedeutung medizinischer Angaben für Versicherungsleistungen

Bei Unfallversicherungen richtet sich die Höhe und der Umfang der Leistung grundsätzlich nach den vertraglich festgelegten Bedingungen. Dabei wird häufig präzise unterschieden, welche Körperregionen und welche Art von Verletzung konkret versichert sind. Begriffe wie Handgelenksbruch und Unterarmbruch bezeichnen medizinisch unterschiedliche Verletzungen, auch wenn sie anatomisch nahe beieinander liegen. Für die Leistungsprüfung einer Versicherung sind deshalb die in ärztlichen Unterlagen verwendeten Formulierungen von zentraler Bedeutung. Weicht die dort gewählte Bezeichnung von der im Vertrag versicherten Verletzung ab, kann dies zunächst zu einer Ablehnung oder Verzögerung der Auszahlung führen.

Grundsätzlich prüfen Versicherungen Schadensfälle anhand der eingereichten Dokumente, etwa ärztlicher Befunde, Diagnosen oder Entlassungsberichte. Kommt es dabei zu Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen verschiedenen Unterlagen, kann eine Leistung zunächst verweigert werden, bis die Sachlage eindeutig geklärt ist. Versicherte haben in solchen Fällen die Möglichkeit, Unterlagen zu ergänzen, Rückfragen zu stellen oder die Entscheidung der Versicherung überprüfen zu lassen. Verbraucherschutzeinrichtungen wie die Arbeiterkammer bieten hierbei Unterstützung an, etwa indem sie den Schriftverkehr mit Versicherungen begleiten oder strittige Punkte fachlich einordnen.

Kostenlose Unterstützung bei strittigen Versicherungsfällen

Die Arbeiterkammer Kärnten verweist in diesem Zusammenhang grundsätzlich auf ihr Beratungsangebot für Konsumentinnen und Konsumenten. Bei Unklarheiten rund um Versicherungsleistungen können sich Betroffene an den Konsumentenschutz wenden, um die Entscheidung einer Versicherung überprüfen zu lassen. Diese Beratung ist kostenlos und richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Versicherungen haben. Insbesondere bei komplexeren medizinischen Sachverhalten kann eine zusätzliche fachliche Einschätzung dazu beitragen, Missverständnisse zwischen Versicherten und Versicherungsunternehmen aufzuklären.