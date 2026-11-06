Vier von fünf Tirolern dachten wegen fehlender Wertschätzung schon an Jobwechsel

Vier von fünf Berufstätigen in Tirol haben in ihrem Arbeitsleben schon einmal einen Jobwechsel in Erwägung gezogen, weil ihnen Wertschätzung gefehlt hat. Das ist ein zentrales Ergebnis einer Umfrage, die die IMAD Marktforschung Tirol im Herbst 2026 im Auftrag des Arbeitsmedizinischen Zentrums Tirol durchgeführt hat. Für die Studie wurden 400 Personen befragt. Die Ergebnisse wurden am Freitag, dem 6. November 2026, in Hall präsentiert, im Rahmen eines Impulstages zum Thema Wertschätzung im Beruf.

Deutliche Zahlen aus der Tiroler Befragung

Neben dem hohen Anteil an Befragten, die aus Mangel an Wertschätzung bereits über einen Jobwechsel nachgedacht haben, zeigt die Umfrage, dass auch der gesundheitliche Zusammenhang vielen bewusst ist: 70 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass Wertschätzung einen wesentlichen Einfluss auf die eigene Gesundheit hat, besonders dann, wenn sie fehlt.

Bernadette Taferner, ärztliche Leiterin des Arbeitsmedizinischen Zentrums Hall in Tirol, nennt als mögliche Symptome mangelnder Wertschätzung depressive Verstimmungen, Bluthochdruck, Kopfschmerzen sowie Magen-Darm-Probleme. Veronika Haselwanter, Leiterin der Arbeitspsychologie im selben Zentrum, erläuterte, aus welchen Elementen sich Wertschätzung zusammensetzt: Respekt, ein kollegiales Miteinander, Anerkennung für erbrachte Leistung, ehrlich gemeintes Lob sowie ein freundlicher und höflicher Umgang.

An der Veranstaltung in Hall nahm auch Stefan Kastner, Präsident der Tiroler Ärztekammer, teil. Als Vortragender trat zudem der Psychiater und Autor Reinhard Haller auf, der zum Thema Wertschätzung im Berufsleben sprach. Haller ist Autor des Buches „Das Wunder der Wertschätzung“.

Diagnose einer „Wertschätzungsblockade“

Haller sprach bei seinem Vortrag von einer Gesellschaft mit einer „Wertschätzungsblockade“. Als Ursache dafür nannte er einen zunehmenden Narzissmus. Im Gespräch mit „Tirol heute“ ergänzte er, dass auch die Digitalisierung der Emotionalität keine echte Wertschätzung zulasse. Haller bezeichnete Wertschätzung als „emotionale Muttermilch“ und sprach ihr zudem die Rolle des wichtigsten Motivationsfaktors im Berufsleben zu.

Wertschätzung als Thema der Arbeitsmedizin

Arbeitsmedizinische Zentren beschäftigen sich grundsätzlich nicht nur mit körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz, sondern zunehmend auch mit psychosozialen Faktoren, die Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinflussen. Dazu zählen Arbeitsklima, Führungsverhalten und die Art der Kommunikation zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten. Fehlende Anerkennung gilt in diesem Zusammenhang allgemein als ein Belastungsfaktor, der sich sowohl auf das psychische Befinden als auch auf körperliche Beschwerden auswirken kann.

In der betrieblichen Praxis spielen deshalb arbeitspsychologische Beratungsangebote eine wachsende Rolle. Sie zielen darauf ab, Kommunikationsstrukturen in Unternehmen zu verbessern und Führungskräfte für den Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sensibilisieren. Üblicherweise gehören dazu Schulungen zu Feedbackkultur, Konfliktmanagement und einem respektvollen Miteinander im Arbeitsalltag. Solche Maßnahmen werden häufig gemeinsam von arbeitsmedizinischen Einrichtungen, Betriebsräten und der Unternehmensleitung entwickelt.

Auch gesellschaftliche Debatten über veränderte Kommunikationsformen, etwa durch verstärkte digitale Kommunikation am Arbeitsplatz, werden in diesem Themenfeld immer wieder aufgegriffen. Dabei geht es grundsätzlich um die Frage, inwiefern schriftliche, oft knappe digitale Kommunikation persönliche Zuwendung und direkte zwischenmenschliche Anerkennung ersetzen kann oder ob dafür weiterhin der unmittelbare persönliche Austausch notwendig ist.