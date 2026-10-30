VinziWerke suchen dringend freiwillige Helfer für Obdachlose im Winter

Die VinziWerke in der Steiermark suchen dringend freiwillige Helfer für die kommenden Wintermonate. Die Einrichtungen bieten obdach- und wohnungslosen Menschen eine Anlaufstelle und waren im Vorjahr im Durchschnitt zu rund 90 Prozent ausgelastet. Die Notschlafstelle VinziTel war zeitweise sogar überbelegt. Für den bevorstehenden Winter stehen in den Einrichtungen zusätzliche Notbetten bereit, zu deren Betreuung freiwillige Unterstützung benötigt wird.

Einsatz besonders während der Feiertage gefragt

Besonders während der bevorstehenden Feiertage werden freiwillige Helfer benötigt, um sämtliche Dienste in den Einrichtungen der VinziWerke besetzen zu können. In den Notschlafstellen und Dauerherbergen übernehmen sie dabei verschiedene Aufgaben: Sie nehmen neue Bewohner auf oder lassen sie in die Einrichtungen ein und stehen ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. Zu den praktischen Tätigkeiten gehört außerdem die Ausgabe von Hygieneartikeln und Bettwäsche.

Auch im VinziMarkt werden Freiwillige gebraucht. Dort unterstützen sie bei der Abholung von Lebensmittelspenden sowie beim Sortieren, Einräumen und Verkauf der Waren. Nicola Baloch, Geschäftsführerin der VinziWerke Österreich, weist darauf hin, dass für die Mitarbeit keine Vorkenntnisse erforderlich sind. Wer sich engagieren möchte, sollte allerdings bereit sein, bei Bedarf auch nachts oder am Wochenende in den Notschlafstellen und Herbergen zu arbeiten.

Neue Freiwillige werden zunächst mit den Aufgaben und Abläufen in den jeweiligen Einrichtungen vertraut gemacht und entsprechend eingeschult. Vor dem ersten eigenständigen Einsatz absolvieren sie zudem Schnupperdienste, um die Tätigkeit und das Umfeld kennenzulernen.

Notschlafstellen als Teil der Winterhilfe für Wohnungslose

Grundsätzlich zählen Notschlafstellen und Wärmestuben in den Wintermonaten zu den zentralen Angeboten für wohnungslose Menschen, da Kälte, Nässe und sinkende Temperaturen gesundheitliche Risiken für Menschen ohne festen Wohnraum deutlich erhöhen. In vielen Städten werden daher zusätzliche Kapazitäten geschaffen, um den erhöhten Bedarf in der kalten Jahreszeit abzufedern. Solche Einrichtungen bieten in der Regel neben einem Schlafplatz auch einfache Versorgungsleistungen wie Hygieneartikel, Mahlzeiten oder Kleidung an.

Der Betrieb solcher Notschlafstellen ist üblicherweise personalintensiv, da rund um die Uhr Ansprechpersonen vor Ort sein müssen. Ehrenamtliche Helfer übernehmen dabei häufig Aufgaben, die keine spezifische fachliche Ausbildung erfordern, etwa organisatorische Tätigkeiten oder die Betreuung im Alltag der Einrichtung. Hauptamtliches Personal kümmert sich in der Regel um sozialarbeiterische oder medizinische Belange, während ehrenamtliche Kräfte eine wichtige ergänzende Funktion übernehmen, insbesondere an Wochenenden, Feiertagen oder in Nachtschichten, wenn der Personalbedarf oft steigt, während gleichzeitig weniger reguläres Personal verfügbar ist.

Auch Einrichtungen wie Sozialmärkte, in denen gespendete oder vergünstigte Lebensmittel und Waren angeboten werden, sind in vielen Regionen auf freiwillige Mitarbeit angewiesen. Dort reicht das Aufgabenfeld von der Logistik bei der Entgegennahme von Spenden bis zum direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden im Verkauf. Für Interessierte stellt eine solche Tätigkeit häufig einen niedrigschwelligen Einstieg in ehrenamtliches Engagement dar, da keine besonderen Qualifikationen vorausgesetzt werden und neue Helfer schrittweise eingearbeitet werden.