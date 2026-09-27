Volksschüler legen in Baumkirchen Wildwiese für Insekten und Vögel an

In Baumkirchen entsteht auf rund 1.100 Quadratmetern eine Wildwiese, die künftig Lebensraum für Insekten, Vögel und Wildtiere bieten soll. Kinder der Volksschule Baumkirchen säten am Freitag auf der freien Fläche Saatgut aus. Das Projekt trägt den Namen „Ökologischer Trittstein Baumkirchen“ und wird gemeinsam von Jägerschaft, Volksschule und einer Stiftung getragen.

Schüler säen zum zweiten Mal mit

Die Schülerinnen und Schüler halfen bereits zum zweiten Mal bei der Umsetzung des Projekts mit. Bereits im Juli hatten die Kinder Äste und Steine von der Fläche geräumt, um sie für die weitere Nutzung vorzubereiten. Mit der Aussaat am Freitag folgte nun der nächste Schritt auf dem Weg zur Wildwiese.

Initiator des Projekts ist Markus Pucher. Die Hochenburger Privatstiftung stellt nach seinen Angaben eine Waldparzelle für die Dauer von neun Jahren kostenlos zur Verfügung. Genau über diesen Zeitraum ist das Projekt insgesamt angelegt. Pro Jahr sind rund vier Projekttage vorgesehen, an denen neben den Schulklassen auch Waldaufseher, der Tiroler Jägerverband, Baumkirchner Jäger und Imker mitwirken sollen.

Die Klassen der Volksschule Baumkirchen sollen künftig regelmäßig zur Wildwiese zurückkehren, um dort Pflanzen und Tiere zu beobachten. Elisabeth Trockenbacher-Eiterer, stellvertretende Direktorin der Volksschule Baumkirchen, ist an dem Projekt beteiligt.

Langfristige Umweltbildung als Grundprinzip

Projekte, die Schulen über mehrere Jahre hinweg in die Pflege einer Fläche einbinden, verfolgen in der Regel das Ziel, ökologische Zusammenhänge nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern unmittelbar erfahrbar zu machen. Grundsätzlich eignen sich Wildwiesen dafür besonders gut, da sich Veränderungen im Bewuchs und in der Tierwelt über die Jahreszeiten und über mehrere Jahre hinweg beobachten lassen. Wiederkehrende Projekttage ermöglichen es, den Wandel einer Fläche von der ursprünglichen Rohform bis hin zu einem dichter bewachsenen Lebensraum mitzuverfolgen.

Der Begriff des ökologischen Trittsteins bezeichnet üblicherweise kleinere, oft isoliert liegende Flächen, die Tieren und Insekten als Zwischenstation zwischen größeren zusammenhängenden Lebensräumen dienen. Solche Flächen können dazu beitragen, dass sich Arten trotz zunehmend zerschnittener Landschaften weiterhin ausbreiten und wandern können. Für die Anlage derartiger Flächen ist üblicherweise eine Kombination aus fachlicher Begleitung und praktischer Pflege notwendig, wie sie in Baumkirchen durch die Beteiligung von Jägerschaft, Imkern und Waldaufsehern vorgesehen ist.

Zusammenspiel unterschiedlicher Partner

Die Einbindung von Jägerverband, örtlichen Jägern und Imkern in ein Schulprojekt entspricht einem Modell, bei dem lokale Fachkenntnis mit organisatorischer Unterstützung durch Bildungseinrichtungen verknüpft wird. Jägerschaften verfügen üblicherweise über Wissen zu heimischen Wildtierbeständen und deren Lebensraumansprüchen, während Imker Kenntnisse zu Bestäuberinsekten und deren Bedürfnissen einbringen können. Die langfristige Bereitstellung einer Fläche durch eine Stiftung schafft dabei die notwendige Planungssicherheit, damit ein mehrjähriges Projekt wie in Baumkirchen überhaupt umgesetzt werden kann.