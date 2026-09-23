Vorarlberg bietet als einziges Bundesland neben Burgenland keine Gebärdensprache an AHS an

Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) ist seit dem Schuljahr 2026/27 als zweite lebende Fremdsprache im Lehrplan der AHS-Oberstufe verankert. Das Fach kann von allen Schülerinnen und Schülern gewählt werden, unabhängig davon, ob sie hören oder nicht, und auch ohne Vorkenntnisse. Ab dem Schuljahr 2029/30 soll sogar eine Matura in ÖGS möglich sein. In Vorarlberg bietet derzeit jedoch keine AHS-Oberstufe das Fach an, weder als zweite lebende Fremdsprache noch als Wahlpflichtfach.

Kein Angebot an Vorarlberger Schulen

Christian Kompatscher vom pädagogischen Dienst der Bildungsdirektion bestätigte auf Nachfrage, dass es an keiner Vorarlberger AHS-Oberstufe ein entsprechendes Angebot gibt. Laut ORF-Recherchen bildet Vorarlberg gemeinsam mit dem Burgenland damit das Schlusslicht unter den Bundesländern. In anderen Regionen ist die Lage unterschiedlich: In Linz startet das Körnergymnasium mit dem Unterricht, in Wien ist der Bildungsdirektion ein Standort bekannt, und in der Steiermark gibt es einen ÖGS-Kurs am WIKU Graz. In Tirol wird die Entscheidung den einzelnen Schulen überlassen. Kärnten und Salzburg wollen ein Jahr später starten, weil dort Lehrkräfte noch in Ausbildung sind.

Als Grund für das fehlende Angebot in Vorarlberg gilt der Mangel an qualifiziertem Personal. Ein eigenes Lehramtsstudium für Gebärdensprache existiert in Österreich nicht, zudem ist Unterrichtsmaterial für Kinder und Jugendliche rar. Im Dienststand der Bildungsdirektion verfügt derzeit nur eine einzige Person über ein Lehramt für ÖGS. Das Thema soll bei der Dienstbesprechung der AHS-Schulleitungen im Herbst zur Sprache kommen.

Umbau der Frühförderung in Dornbirn

Parallel zu den Entwicklungen im Schulbereich gibt es Änderungen bei der Frühförderung hörbeeinträchtigter Kinder. Der Kindergarten für Hör- und Sprachbildung in Dornbirn wird mit dem Kindergartenjahr 2027/28 eingestellt und in ein mobiles Unterstützungsangebot übergeführt. Land und Landeszentrum für Hörgeschädigte (LZH) haben die Einstellung am Dienstag bekanntgegeben. Derzeit werden im Kindergarten sieben Kinder begleitet. Die bisher dafür eingesetzten Mittel sollen künftig rund 1.970 zusätzliche Stunden audiopädagogischer Frühförderung ermöglichen.

Die Schule am LZH bleibt von dieser Umstellung unberührt und weiterhin bestehen. Sie steht Kindern von sechs bis 14 Jahren aus ganz Vorarlberg offen und unterrichtet bei Bedarf bilingual. Zudem gibt es an der Schule eine Wochenstunde ÖGS-Kurs. Rund 60 Kinder mit Hörbeeinträchtigung besuchen die Schule von der ersten bis zur achten Schulstufe. Weitere rund 50 Kinder werden in Regelklassen an Volks- und Mittelschulen begleitet. Jährlich erhalten außerdem fünf bis zehn Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung an AHS, BMHS und Berufsschulen eine entsprechende Förderung.

Fördersysteme für hörbeeinträchtigte Kinder

Grundsätzlich stellt die Förderung hörbeeinträchtigter Kinder besondere Anforderungen an Bildungseinrichtungen, da sowohl sprachliche als auch soziale Entwicklung parallel begleitet werden müssen. Frühförderung setzt in der Regel bereits vor dem Schuleintritt an, um Hör- und Sprachkompetenzen aufzubauen, bevor Kinder in Regel- oder Sonderschulen wechseln. Mobile Unterstützungsangebote, wie sie nun in Dornbirn zum Einsatz kommen sollen, ermöglichen üblicherweise eine wohnortnahe Begleitung, ohne dass eine feste Einrichtung besucht werden muss. Dadurch lässt sich Förderung flexibler auf einzelne Familien und deren Alltag abstimmen.

Bilingualer Unterricht, der Lautsprache und Gebärdensprache kombiniert, gilt in der Fachwelt vielfach als sinnvoller Ansatz, um hörbeeinträchtigten Kindern einen gleichwertigen Zugang zu Bildungsinhalten zu ermöglichen. Die Verankerung von Gebärdensprache als reguläres Schulfach für alle Schülerinnen und Schüler, wie sie nun bundesweit vorgesehen ist, stellt einen zusätzlichen Schritt dar, der über die klassische Förderung hinausgeht. Für die Umsetzung eines solchen Unterrichtsfachs sind allerdings ausreichend ausgebildete Lehrkräfte notwendig. Da es in Österreich kein eigenständiges Lehramtsstud