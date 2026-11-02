Vorarlberg: Bis zu 9.000 Euro Förderung für Heizungstausch wieder verfügbar

In Vorarlberg können seit 2. November 2026 wieder Förderungen für den Austausch von Heizungen beantragt werden. Möglich ist das sowohl beim Bund als auch beim Land Vorarlberg. Der Bund stellt dafür bis zu 6.000 Euro zur Verfügung, das Land zusätzlich bis zu 3.000 Euro. Im Sommer 2026 war der Fördertopf des Bundes noch ausgeschöpft gewesen. Rund 20 Millionen Euro sind nun wieder frei geworden, weil sie aus der bisherigen Förderung nicht abgeholt wurden.

Neue Mittel für den Heizungstausch freigegeben

Die Registrierung für die Bundesförderung ist seit 2. November 2026 möglich. Sie richtet sich an Ein- und Zweifamilienhäuser sowie an Reihenhäuser. Wer eine Öl-, Gas- oder Direktstromheizung ersetzt, kann mit einer Förderung zwischen 4.000 und 6.000 Euro rechnen. Gefördert werden dabei der Anschluss an Nahwärme, der Einbau von Wärmepumpen sowie Holzzentralheizungen.

Anträge und Registrierungen sind so lange möglich, bis der Zusagerahmen für 2026 ausgeschöpft ist, längstens jedoch bis 31. Dezember 2026. Nach erfolgter Registrierung bleiben neun Monate Zeit, um den Heizungstausch umzusetzen. Auch für das Jahr 2027 steht laut den vorliegenden Angaben wieder Geld für Privathaushalte bereit.

Voraussetzung für die Bundesförderung ist ein Energieberatungsprotokoll des Landes Vorarlberg. Dieses Protokoll stellt das Energieinstitut Vorarlberg aus. Anmeldungen zu einer entsprechenden Beratung sind telefonisch unter 05572/31202 112 möglich.

Die Bundesförderung lässt sich mit der Landesförderung für den Heizungstausch kombinieren. Die Landesförderung beträgt je nach Art der neuen Heizung zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Anders als bei der Bundesförderung ist dafür keine vorherige Registrierung notwendig.

Michael Braun vom Energieinstitut Vorarlberg weist darauf hin, dass sich die Rechnung rein finanziell nicht in jedem Fall ausgeht. Pauschale Angaben zu den Gesamtkosten eines Heizungstauschs sind demnach nicht möglich, da diese von den jeweils notwendigen Einzelmaßnahmen am Gebäude abhängen.

Rückgang fossiler Heizsysteme in Vorarlberg

Die Zahl der Ölheizungen in Vorarlberg ist von 24.452 im Jahr 2022 auf 21.390 im Jahr 2025 zurückgegangen. Auch die Zahl der Gasheizungen sank im selben Zeitraum von 37.926 auf 34.378. Im Jahr 2025 förderte das Land Vorarlberg rund 600 Holzheizungen sowie rund 1.400 Wärmepumpen.

Förderlogik beim Heizungstausch

Grundsätzlich setzen Förderprogramme für den Heizungstausch in Österreich auf ein Zusammenspiel von Bundes- und Landesmitteln. Der Bund legt dabei üblicherweise bundesweit gültige Rahmenbedingungen und Fördersätze fest, während die Länder zusätzliche, regional ausgestaltete Zuschüsse gewähren. Durch die Kombination beider Förderschienen soll der finanzielle Aufwand für private Haushalte beim Umstieg von fossilen Heizsystemen auf klimafreundlichere Varianten wie Wärmepumpen, Holzzentralheizungen oder den Anschluss an Nahwärmenetze verringert werden.

Üblicherweise ist für derartige Förderungen ein gewisser Nachweisaufwand erforderlich, etwa in Form einer Energieberatung oder eines entsprechenden Protokolls. Solche Beratungen dienen in der Regel dazu, die bauliche Ausgangssituation zu erfassen und die technisch sowie wirtschaftlich sinnvollste Heizform für das jeweilige Gebäude zu ermitteln. Da Fördertöpfe häufig mit einem jährlichen Budgetrahmen versehen sind, kann es vorkommen, dass Mittel innerhalb eines Jahres vollständig ausgeschöpft werden und erst durch nicht abgerufene Gelder oder eine neue Budgetperiode wieder verfügbar werden.

Bei vergleichbaren Förderprogrammen hängt die tatsächliche finanzielle Entlastung für Haushalte stark vom Einzelfall ab. Neben den reinen Kosten für das neue Heizsystem können zusätzliche bauliche Maßnahmen notwendig werden, etwa Anpassungen an der Gebäudehülle oder am bestehenden Verteilsystem. Dadurch lassen sich Gesamtkosten eines Heizungstauschs nur selten pauschal beziffern, auch wenn die Förderhöhen selbst klar definiert sind.