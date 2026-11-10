Vorarlberg rüstet sich gegen Borkenkäfer-Welle nach Hitzesommer

Nach dem heurigen Hitzesommer ruft das Land Vorarlberg Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer dazu auf, die kommenden Monate gezielt für Forstschutzmaßnahmen gegen den Borkenkäfer zu nutzen. Größere Schäden durch den Schädling sind in Vorarlberg bisher ausgeblieben, der Hitzesommer hat den Wäldern im Land dennoch zugesetzt. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) empfiehlt aufmerksame Waldkontrollen und rechtzeitige Maßnahmen, zudem wird das Borkenkäfer-Monitoring ausgebaut.

Verstärkte Kontrollen und mehr Fallen im Land

Der Landesforstdienst plant, das österreichweite Borkenkäfermonitoring in Vorarlberg durch zusätzliche Pheromonfallen zu verdichten. Diese Fallen liefern Hinweise auf den Beginn und die Intensität des Käferfluges und sollen damit helfen, eine mögliche Ausbreitung frühzeitig zu erkennen. Die Waldaufsichten wollen die Wald-Eigentümer in den kommenden Monaten verstärkt auf befallenes Holz aufmerksam machen.

Das Land empfiehlt regelmäßige Kontrollen der Bestände, eine rasche Aufarbeitung befallener Bäume sowie die konsequente Entfernung von bruttauglichem Holz aus dem Wald. Das Forstgesetz verpflichtet Waldeigentümer ohnehin dazu, befallenes Holz rechtzeitig zu entfernen. Herbst, Winter und Vorfrühling gelten als jene Zeitspanne, in der sich die Ausgangspopulation der Käfer für das kommende Jahr reduzieren lässt.

Als zusätzlicher Faktor wird auf die aktuelle Marktlage verwiesen: Die Holzpreise befinden sich derzeit für Verkäufer auf einem attraktiven Niveau, was die Aufarbeitung von befallenem oder geschwächtem Holz zusätzlich begünstigen kann.

Hitzestress als Vorstufe für Käferbefall

Hitze und Trockenheit bedeuten für Waldbäume erheblichen Stress. Die Photosynthese wird unter solchen Bedingungen eingeschränkt, wodurch Bäume ihre Energiereserven weniger gut aufbauen können. Gleichzeitig werden wichtige Abwehrmechanismen geschwächt. Besonders Fichten können durch diesen Hitzestress anfälliger für einen Befall durch Borkenkäfer werden.

Die Erfahrungen früherer Hitze- und Trockenjahre zeigen zudem, dass sich die Folgen eines solchen Sommers häufig erst im darauffolgenden Jahr bemerkbar machen. Nach den Hitzesommern 2003, 2015 und 2018 traten erhebliche Borkenkäferschäden teils erst in der jeweils folgenden Saison auf. Borkenkäfer können sich unter günstigen Bedingungen explosionsartig vermehren und sind zudem in der Lage zu überwintern. In Osttirol hatte ein Befall mit Borkenkäfern in der Vergangenheit bereits massive Folgen für die dortigen Wälder.

Natürlicher Kreislauf unter veränderten Bedingungen

Borkenkäfer sind grundsätzlich ein natürlicher Bestandteil des Waldökosystems. In gesunden, vitalen Beständen können Bäume einen Befall meist durch Harzfluss und andere Abwehrreaktionen abwehren. Erst wenn Bäume durch Trockenheit, Hitze, Windwurf oder andere Belastungen geschwächt sind, verschiebt sich dieses Gleichgewicht zugunsten des Schädlings. Unter solchen Bedingungen finden die Käfer leichter Eintrittspunkte und können sich in kurzer Zeit stark vermehren.

Die Forstwirtschaft reagiert auf dieses Risiko traditionell mit zwei zentralen Strategien: der frühzeitigen Beobachtung mittels Pheromonfallen, die Käfer anhand von Lockstoffen anziehen und so Rückschlüsse auf Populationsentwicklungen erlauben, sowie der sogenannten Sanitärnutzung, bei der befallenes Holz möglichst rasch aus dem Bestand entfernt wird, bevor sich neue Käfergenerationen entwickeln können. Gerade die Zeit außerhalb der Vegetationsperiode gilt dabei als besonders wirksames Zeitfenster, da viele Käfer dann in der Rinde geschlagener oder stehender Bäume überwintern und mit dem Holz aus dem Wald entfernt werden können.

Ob und in welchem Ausmaß es im kommenden Jahr tatsächlich zu größeren Borkenkäferschäden kommen wird, lässt sich derzeit nicht abschließend einschätzen. Die vergangenen Hitzejahre haben jedoch gezeigt, dass ein unauffälliger Sommer nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Belastung für den Wald bereits überstanden ist.