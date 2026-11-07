Vorarlberger Gemeinden setzen bei Ortskernentwicklung auf Umnutzung statt Neubau

Kommunale Entscheidungsträger und Fachleute aus Vorarlberg haben in der inatura Dornbirn über die Zukunft der Ortskerne diskutiert. Das Fachforum trug den Titel „Auf dem Boden der Realität II“ und wurde von der inatura gemeinsam mit dem Verein Bodenfreiheit veranstaltet. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Gemeinden mit bestehender Bausubstanz umgehen sollen. Eine zentrale Antwort des Forums lautete, nicht mehr neu zu bauen, sondern das Vorhandene klüger zu nutzen.

Diskussion in Dornbirn über bestehende Bausubstanz

Architekt Roland Gruber verglich den Umgang mit bestehenden Gebäuden bei dem Forum mit einer Kastanie. Beispiele aus mehreren Vorarlberger Gemeinden zeigten, wie unterschiedlich Ortskernentwicklung derzeit umgesetzt wird.

In Frastanz wurde vor einem Jahr ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. Bürgermeister Walter Gohm erläuterte, dass für die Umsetzung unterschiedliche Finanzierungswege infrage kommen, darunter auch Public-Private-Partnership-Modelle. Der Park sowie einige alte Häuser sollen erhalten bleiben. Geplant sind Nutzungen für Wohnen und Arbeiten. Die Gemeinde konnte dafür bereits Gebäude erwerben.

In Rankweil wird derzeit sowohl saniert als auch neu gebaut. Investorenpläne für einen Lebensmittelmarkt wurden dort aufgrund von Bürgerprotesten auf Eis gelegt. Johannes Herburger, Vizebürgermeister von Rankweil und freiberuflicher Raumplaner, ist in die Entwicklung eingebunden. Zwischen der Häusle-Villa und der Volksschule ist in Rankweil ein Park mit hohen Bäumen entstanden.

In Dornbirn bildet der Marktplatz die Mitte der Innenstadt. Bürgermeister Markus Fäßler bezeichnete den Platz als in die Jahre gekommen. Zugleich gibt es in Dornbirn aktuell kaum Leerstand.

Nachnutzung statt Neubau als Leitgedanke

Grundsätzlich stehen Gemeinden bei der Ortskernentwicklung regelmäßig vor der Frage, ob bestehende Gebäude saniert, umgenutzt oder durch Neubauten ersetzt werden. Die Umnutzung vorhandener Bausubstanz gilt in der Raumplanung häufig als ressourcenschonendere Alternative zum Neubau, da weniger Fläche zusätzlich versiegelt und weniger Material neu verbaut werden muss. Gleichzeitig sind Sanierungen oft technisch anspruchsvoller als Neubauten, etwa wenn Statik, Energiestandards oder denkmalpflegerische Vorgaben berücksichtigt werden müssen.

Public-Private-Partnership-Modelle werden in der kommunalen Praxis häufig genutzt, wenn Gemeinden größere Bauvorhaben nicht allein finanzieren wollen oder können. Dabei beteiligen sich private Investoren an Planung, Finanzierung oder Betrieb eines Projekts, während die Gemeinde weiterhin Einfluss auf zentrale Nutzungsentscheidungen behält. Solche Modelle erfordern in der Regel klare vertragliche Regelungen, um öffentliche Interessen auch langfristig abzusichern.

Bürgerbeteiligungsprozesse sind bei Ortskernentwicklungen inzwischen in vielen Gemeinden üblich. Sie dienen dazu, Nutzungsvorstellungen der Bevölkerung frühzeitig einzubeziehen und mögliche Konflikte bereits in der Planungsphase sichtbar zu machen. Proteste gegen einzelne Vorhaben können dabei dazu führen, dass Projekte verändert, verschoben oder vorübergehend ausgesetzt werden, bevor über eine endgültige Umsetzung entschieden wird.

Innenstädte und Ortszentren stehen zudem häufig vor der Herausforderung, unterschiedliche Funktionen miteinander zu verbinden. Wohnen, Arbeiten, Handel sowie Grün- und Freiflächen müssen auf begrenztem Raum so angeordnet werden, dass ein Ortskern seine Rolle als zentraler Treffpunkt einer Gemeinde behält. Historische Gebäude, Plätze und Grünanlagen prägen dabei oft wesentlich das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität eines Zentrums, auch wenn einzelne Bereiche im Lauf der Zeit baulich in die Jahre kommen.