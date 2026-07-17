Vorarlberger Sommercamps und Wasserrettung verankern Kinderschutz mit Gütesiegel und klaren Regeln

Kinderschutz-Gütesiegel: Vorarlberger Sommercamp und Wasserrettung setzen auf klare Standards

In Vorarlberg setzen Anbieter von Sommercamps und Schwimmkursen zunehmend auf verbindliche Kinderschutzstandards. Seit eineinhalb Jahren können sich Veranstalter um ein Kinderschutz-Gütesiegel bemühen. Das Abenteuer Sportcamp gehört zu den wenigen Organisationen in Vorarlberg, die diese Auszeichnung bisher erhalten haben.

Abenteuer Sportcamp mit Gütesiegel ausgezeichnet

Das Abenteuer Sportcamp betreibt insgesamt 30 Camps in ganz Vorarlberg, an denen im Sommer rund 2.500 Kinder teilnehmen. Alle 150 Mitarbeitenden müssen einen Strafregisterauszug vorlegen. Darüber hinaus werden sie in Schulungen für das Thema Kinderschutz sensibilisiert. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft unterstützte diese Einschulungen. Wolfgang Bauer ist der Verantwortliche des Camps.

Klare Regeln beim Körperkontakt

Im Waldbad Feldkirch-Gisingen trainiert Skitrainer Gerry Keckeis mit Kindern Sprünge und Bewegungsabläufe. Körperkontakt erfolgt dabei ausschließlich mit Zustimmung der Kinder. Vor jeder Übung wird erklärt, was gemacht wird, und die Kinder werden gefragt, ob eine Hilfestellung in Ordnung ist.

Wasserrettung Vorarlberg verankert Kinderschutz fest im Alltag

Auch bei der Wasserrettung Vorarlberg ist Kinderschutz strukturell verankert. Die Organisation bietet jährlich rund 300 Schwimmkurse an. Beim Schwimmunterricht werden Schwimmhilfen eingesetzt, damit Trainerinnen und Trainer Kinder nur im Notfall berühren müssen. Einzeltrainings werden grundsätzlich vermieden. Andrea Rothmund ist bei der Wasserrettung Vorarlberg tätig.