Waldbrände in Südeuropa: Urlauber weichen in den Norden aus

Waldbrände in Südeuropa beeinflussen Reiseverhalten

In mehreren Ländern Südeuropas breiten sich derzeit Waldbrände aus. Begünstigt werden die Feuer durch eine anhaltende Hitzewelle sowie kräftigen Wind. Die Entwicklung wirkt sich auch auf den Tourismus aus.

Reisebüros verzeichnen laut Margarethe Rinnhofer von ÖAMTC-Reisen in Graz eine verstärkte Nachfrage nach Reisezielen im Norden. Zudem sei das Selbstfahren heuer wieder deutlich stärker gefragt.

Risiken bei individuell gebuchten Reisen

Wer Unterkunft und Anreise selbst organisiert, hat im Fall einer Naturkatastrophe kaum Möglichkeiten, Kosten erstattet zu bekommen. Bei selbst gebuchten Unterkünften ist man in solchen Situationen auf die Kulanz der Anbieter angewiesen. Eine Reiseversicherung greift dabei nicht.

Herbert Erhart, Reise-Experte der Arbeiterkammer, rät bei Reisezielen mit möglichem Naturkatastrophen-Risiko zur Buchung einer klassischen Pauschalreise.

Sicherheitshinweise für Spanien und Frankreich

Für Spanien und Frankreich gilt seitens des österreichischen Außenministeriums derzeit die Sicherheitsstufe „Sicherheitsrisiko“. Margarethe Rinnhofer empfiehlt Reisenden, sich für Auslandsaufenthalte beim Außenministerium zu registrieren.

Zudem wird geraten, das Mobiltelefon eingeschaltet und aufgeladen zu halten, um mögliche Warnmeldungen empfangen zu können. Europaweit gilt im Notfall die Rufnummer 112.