Warenkorb um acht Euro günstiger – Teebutter kostete heuer 37 Prozent weniger als im Vorjahr

Ein Warenkorb mit 40 Grundnahrungsmitteln hat die Wiener Konsumenten heuer rund 74 Euro gekostet und damit acht Euro weniger als im Vorjahr, als die Testeinkäufer für dieselben Produkte noch 82 Euro bezahlten. Das ist das Ergebnis eines aktuellen Preistests der Wiener Arbeiterkammer. 23 der 40 untersuchten Produkte waren günstiger als im Vorjahr, 15 verteuerten sich, zwei Produkte blieben preislich unverändert.

Deutliche Preisrückgänge bei einzelnen Produkten

Am stärksten verbilligte sich Teebutter mit einem Minus von 37 Prozent. Penne kosteten um 19 Prozent weniger, Gouda und Pommes frites verbilligten sich jeweils um 14 Prozent. Auch Mineralwasser und Äpfel wurden günstiger, mit einem Rückgang von zwölf beziehungsweise elf Prozent. Passierte Paradeiser und Taschentücher kosteten genau so viel wie im Vorjahr.

Auf der anderen Seite verzeichnete die Arbeiterkammer bei 15 Produkten Preisanstiege. Besonders deutlich fiel die Verteuerung bei Emmentaler mit 31 Prozent sowie bei Tafelessig mit 29 Prozent aus. Erdäpfel, flüssiges Vollwaschmittel und Marillenmarmelade sowie Bohnenkaffee verteuerten sich jeweils um 14 Prozent. Eier der Größe M, Paradeiser und Seife kosteten um neun Prozent mehr. Olivenöl verteuerte sich um zwölf Prozent, Reis um acht Prozent und griffiges Weizenmehl um sechs Prozent.

Die Arbeiterkammer verweist zudem auf einen Vergleich bei Markenlebensmitteln: Diese kosten im Schnitt um 5,3 Prozent mehr als im September des Vorjahres. Supermärkte lagen in der Erhebung im Durchschnitt um elf Prozent über dem Preisniveau der Diskonter.

Testaufbau mit sieben Handelsketten

Für den aktuellen Preistest kauften die Testeinkäufer im September bei sieben Handelsketten ein. Getestet wurden die vier Supermärkte Billa, Billa Plus, Spar und Interspar sowie die drei Diskonter Hofer, Lidl und Penny. Jede der sieben Ketten wurde dabei in jeweils drei Wiener Filialen überprüft. Zusätzlich hatte die Arbeiterkammer bereits Anfang September die Grundpreise von 31 Markenlebensmitteln in den Onlineshops von Billa und Interspar erhoben.

Zeitlich fällt der Test in eine Phase, in der sich die steuerlichen Rahmenbedingungen für Grundnahrungsmittel verändert haben: Mit 1. Juli wurde die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt.

Mehrwertsteuersenkung als möglicher Faktor

Grundsätzlich wirkt sich eine Senkung der Mehrwertsteuer unmittelbar auf den Bruttopreis eines Produkts aus, sofern der Händler die Steuerersparnis an die Kundschaft weitergibt. Ob und in welchem Ausmaß einzelne Preisrückgänge im aktuellen Test tatsächlich auf die Steuersenkung zurückzuführen sind oder andere Ursachen wie etwa Schwankungen bei Rohstoffpreisen, saisonale Effekte oder Wechselkurse eine Rolle spielen, lässt sich aus einem reinen Preisvergleich nicht eindeutig ableiten. Mehrere Faktoren können sich bei der Preisbildung von Lebensmitteln überlagern, etwa Einkaufspreise des Handels, Energiekosten in der Produktion, Transportkosten oder saisonale Ernteerträge.

Preistests, wie sie die Arbeiterkammer regelmäßig durchführt, bilden üblicherweise eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Erhebungszeitpunkt ab. Da Supermärkte und Diskonter ihre Preise fortlaufend anpassen, können einzelne Werte je nach Testzeitpunkt variieren. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden bei solchen Erhebungen in der Regel mehrere Filialen pro Kette sowie unterschiedliche Vertriebsschienen – etwa klassische Supermärkte im Vergleich zu Diskontern – einbezogen.

Der Unterschied zwischen Supermärkten und Diskontern, wie er sich auch in der aktuellen Erhebung mit einem Preisabstand von im Schnitt elf Prozent zeigt, wird in der Branche häufig mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen erklärt. Diskonter setzen typischerweise auf ein kleineres Sortiment, einen höheren Anteil an Eigenmarken und schlankere Strukturen, während klassische Supermärkte ein breiteres Markensortiment sowie zusätzliche Services anbieten. Diese strukturellen Unterschiede gelten allgemein als einer der Gründe für abweichende Preisniveaus zwischen den beiden Vertriebsformen.