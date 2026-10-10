Warum Stress seit den 1980er Jahren stark zugenommen hat und was dagegen hilft

Im Rahmen des „Bewusst gesund“-Schwerpunkts widmet sich der ORF dem Thema Stress. Im „Samstagsgespräch“ des ORF Steiermark ist dazu die Gesundheitspsychologin Claudia Traunmüller zu Gast. Im Gespräch mit ORF Steiermark-Redakteurin Ulli Enzinger erläutert sie, wie Menschen besser mit Stress umgehen können.

Gesundheitspsychologin über Umgang mit Belastung

Traunmüller erklärt im Gespräch, dass der menschliche Körper grundsätzlich gut mit außerordentlichen Belastungen umgehen kann, sofern er danach ausreichend Zeit zur Regeneration bekommt. Entscheidend sei demnach nicht allein die Belastung selbst, sondern das Verhältnis zwischen Anspannung und Erholung.

Als Möglichkeiten, den Körper widerstandsfähiger gegenüber Stress zu machen, nennt Traunmüller Ernährung und Bewegung. Wer herzkreislaufmäßig alters- und geschlechtsspezifisch fit sei, könne Stress über längere Zeiträume hinweg körperlich deutlich besser verarbeiten als Personen ohne entsprechende Fitness, so die Gesundheitspsychologin.

Darüber hinaus bezeichnet Traunmüller Pausen als unverzichtbar im Umgang mit Stress. Auch soziale Kontakte nennt sie als eine Methode, die Menschen dabei helfen kann, mit Stressbelastung besser zurechtzukommen.

Stresswahrnehmung im langfristigen Vergleich

Weltweite Daten zeigen laut Traunmüller, dass das subjektive Empfinden von Stress seit den 1980er Jahren deutlich angestiegen ist. Allgemein lässt sich das Phänomen Stress als Reaktion des Körpers auf Anforderungen beschreiben, die als belastend wahrgenommen werden. Dabei reagiert der Organismus zunächst mit einer kurzfristigen Aktivierung, etwa durch die Ausschüttung von Stresshormonen, die in akuten Situationen Leistungsfähigkeit und Konzentration steigern kann.

Problematisch wird diese Reaktion üblicherweise erst dann, wenn die Belastung über längere Zeit anhält und keine ausreichenden Erholungsphasen folgen. Grundsätzlich unterscheidet die Gesundheitspsychologie zwischen kurzfristigem, akutem Stress und chronischem Stress, der sich über Wochen oder Monate aufbaut. Während der Körper akute Belastungsphasen in der Regel gut kompensieren kann, gilt dauerhafter Stress als Risikofaktor für verschiedene gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Bei vergleichbaren Themen spielt auch die individuelle Wahrnehmung eine Rolle: Nicht jede Anforderung wird von allen Menschen gleich stark als belastend empfunden. Faktoren wie körperliche Fitness, soziale Unterstützung und die Fähigkeit, bewusst Pausen einzulegen, gelten allgemein als wichtige Stellschrauben, um mit Anforderungen des Alltags besser umgehen zu können.