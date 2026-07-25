Weinhaus Pfandler in Meidling: Traditionslokal mit 1950er-Jahre-Charme und Produkten aus der Region

Weinhaus Pfandler in Meidling: Traditionslokal mit Geschichte und regionalen Produkten

In der Dörfelstraße 3A im 12. Wiener Gemeindebezirk Meidling betreibt Roman Pfandler das Weinhaus Pfandler. Der Betreiber war zuvor hauptsächlich in der Nachtgastronomie tätig, bevor er sich 2017 entschied, kürzer zu treten.

Das Lokal wurde früher als Weinhaus Pitzl geführt. Ein Großteil der Einrichtung stammt noch aus den 1950er Jahren, darunter eine Schankanlage der Traditionsfirma Riebl. Die Sessel wurden 1954 eigens für die Neueröffnung des Weinhauses Pitzl angefertigt. Ein Gast berichtete, sein Großvater, ein Tischler, habe die Sessel damals geliefert.

Regionale Produkte und Bezug zu Litschau

Das Weinhaus dient als Abholstation für den regionalen Online-Hofladen Paradeisa. Die verwendeten Fleischwaren stammen aus der Manufaktur von Franz Geitzenauer, einem Fleischhauer aus Litschau. Roman Pfandlers Mutter ist in Litschau aufgewachsen. Auch die Mangerl kommen aus der Litschauer Bäckerei Smetacek.

Der hausgemachte Liptauer wird mit echtem slowakischem Brimsen zubereitet, der Bergkäse stammt von der Vorarlberger Sennerei Sutterlüty. Die Soleier stellt Roman Pfandler selbst her.

Speisen und Öffnungszeiten

Derzeit wird vor allem kalte Küche serviert, ab Herbst sollen auch wieder warme Speisen angeboten werden. Belegte Brote kosten zwischen 3,80 und 4,80 Euro, warme Brote 5,50 Euro. Saumaisen mit Senf und Kren sind für 11,90 Euro erhältlich, saure Knacker oder Presswurst für 7,50 Euro. Soleier kosten 2,20 Euro.

Das Weinhaus hat dienstags bis freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Ab Herbst kommt der Samstag als zusätzlicher Öffnungstag hinzu. Vom 15. August bis 17. September macht das Lokal Sommerpause. Kartenzahlung ist möglich.

Das Logo des Weinhauses zeigt zwei Primaten der Gattung Meerkatzen mit dem Schriftzug „Zu den seligen Affen“.