Weißer Ring warnt vor Love-Scam-Betrügern auf Dating-Plattformen in der Steiermark

Online-Dating: Weißer Ring warnt vor Betrugsmaschen in der Steiermark

Der Opferschutzverein Weißer Ring weist auf Risiken beim Online-Dating hin. Auch in der Steiermark seien sogenannte Liebesbetrüger aktiv, wie Susanne Kammerhofer vom Weißen Ring mitteilt.

Der Verein werde immer wieder von verzweifelten Angehörigen Betroffener kontaktiert.

Nutzung von Dating-Plattformen

Online-Dating-Börsen werden von 41 Prozent der unter 30-Jährigen genutzt. Bei den über 40-Jährigen suchen mehr als zwei Drittel im Internet nach einer Partnerin oder einem Partner.

Betroffene aus allen Bereichen

Laut Kammerhofer fallen Menschen aus allen Bildungsschichten auf sogenannte Love-Scams herein. Betroffen seien dabei gleich viele Männer wie Frauen. Zu den Auswirkungen solcher Betrugsfälle liegen bereits Forschungsarbeiten vor.

Selten rechtliche Konsequenzen

Zu Verurteilungen oder Strafen kommt es in diesem Bereich nur sehr selten. Das Justizministerium ordnet Love-Scam der Straftat des Betruges zu, führt jedoch keine genauen Zahlen zu Betrügereien auf Dating-Plattformen.