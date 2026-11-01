Wellnesshotels in Oberösterreich: Bis zu 602 Euro Preisunterschied trotz gleicher Bewertung

Ein Wochenendaufenthalt in einem Wellnesshotel in Oberösterreich kann für zwei Personen zwischen knapp 500 und 1.100 Euro kosten. Das zeigt eine Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich, bei der Wellnesshotels im Bundesland untersucht wurden. Dabei fiel auf, dass Hotels mit gleicher Bewertung im Relax Guide Österreich 2027 teils deutlich unterschiedliche Preise verlangen.

Preisspanne bei gleicher Punktzahl im Relax Guide

Für die Erhebung wurden die Kosten für einen Wochenendaufenthalt im November abgefragt. Zugrunde gelegt wurde jeweils der Preis für zwei Personen im günstigsten Doppelzimmer inklusive Verpflegung. Als Bewertungsmaßstab diente der Relax Guide Österreich 2027, ein Bewertungssystem für Wellnesshotels.

Besonders deutlich wird die Preisspanne bei zwei Hotels mit identischer Bewertung von jeweils zwölf Punkten im Relax Guide. Ein Hotel in St. Georgen im Attergau verlangt für den Aufenthalt 1.100 Euro, während ein Hotel in Grein mit derselben Punktzahl 498 Euro kostet. Der Unterschied zwischen beiden Betrieben beträgt damit 602 Euro.

Bei der Erhebung zeigte sich außerdem, dass fünf der kontaktierten Hotels im abgefragten Zeitraum Betriebsurlaub hatten. Ein weiteres Hotel beantwortete die Anfrage der Arbeiterkammer nicht.

Unterschiede bei Verpflegung und Stornobedingungen

In allen untersuchten Hotels ist der Zugang zum Wellnessbereich im angegebenen Preis enthalten. Unterschiede gibt es jedoch bei der Verpflegung: Bei den meisten Betrieben ist Halbpension inkludiert. Sechs Hotels boten im Rahmen der Erhebung ausschließlich Frühstück an, vier Hotels stellten ausschließlich All-inclusive-Verpflegung bereit.

Auch bei den Stornobedingungen zeigten sich Unterschiede zwischen den Betrieben. Je nach Hotel ist eine kostenlose Stornierung zwischen 90 und zwei Tagen vor der geplanten Anreise möglich.

Bewertungssystem für Wellnesshotels

Der Relax Guide ist ein jährlich erscheinendes Bewertungssystem, das Wellness- und Gesundheitshotels im deutschsprachigen Raum nach einem Punktesystem einordnet. Bewertet werden dabei unter anderem die Ausstattung des Wellnessbereichs, die Qualität der Anwendungen sowie das kulinarische Angebot der Betriebe. Durchschnittliche Wellnesshotels erreichen laut Relax Guide üblicherweise elf bis zwölf Punkte, höhere Punktzahlen stehen für ein umfangreicheres oder hochwertigeres Angebot.

Da die Bewertung unabhängig von der Preisgestaltung der einzelnen Häuser erfolgt, lässt sich aus einer gleichen Punktzahl nicht automatisch auf ein vergleichbares Preisniveau schließen. Faktoren wie Lage, Zimmerkategorie, Saison oder individuelle Ausstattungsmerkmale können bei vergleichbarer Bewertung dennoch zu unterschiedlichen Preisen führen.

Grundsätzlich spielt bei der Preisgestaltung von Wellnesshotels auch die Art der inkludierten Verpflegung eine Rolle. All-inclusive-Angebote, die neben den Mahlzeiten häufig auch Getränke oder zusätzliche Leistungen umfassen, sind in der Regel mit höheren Kosten verbunden als reine Übernachtungen mit Frühstück. Wer vor einer Buchung mehrere Angebote vergleicht, kann daher neben der reinen Bewertung eines Hotels auch die Form der enthaltenen Verpflegung sowie die jeweiligen Stornobedingungen berücksichtigen, um die tatsächlichen Kosten eines Aufenthalts besser einschätzen zu können.