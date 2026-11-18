Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, täglich nicht mehr als fünf bis zehn Teelöffel Zucker zu sich zu nehmen. Wie schnell diese Menge erreicht ist, zeigt ein einfaches Beispiel: Schon 250 Milliliter Orangensaft enthalten 27 Gramm Zucker. Mit dem Thema Zuckerkonsum beschäftigen sich in Oberösterreich unter anderem die Foodbloggerin Stefanie Pölzl-Huemer aus Vorchdorf und die Ernährungsberaterin Christina Süss aus Schärding.

Zuckerfreie Rezepte mit großer Reichweite

Stefanie Pölzl-Huemer betreibt den Instagram-Kanal „einfachzuckerfrei“, dem fast 130.000 Menschen folgen. Dort veröffentlicht sie Rezepte, die ohne zugesetzten Industrie- und Haushaltszucker auskommen. Zum Süßen verwendet sie stattdessen Obst und Trockenobst. Begonnen hat Pölzl-Huemer vor rund sieben Jahren, sich intensiver mit dem Thema Zucker auseinanderzusetzen. Auslöser dafür war ursprünglich ein Fastenvorsatz.

Ein Beispiel für ihre Herangehensweise sind ihre Elisenlebkuchen: Statt Haushaltszucker setzt Pölzl-Huemer dabei auf Datteln und getrocknete Aprikosen.

Ernährungsberaterin Christina Süss warnt jedoch davor, Fruchtzucker pauschal als gesünder einzustufen als andere Zuckerarten. Auch Zuckeralkohole wie Xylit oder Erythrit, die häufig als Alternativen zu Haushaltszucker verwendet werden, können bei empfindlicher Verdauung zu Blähungen führen.

Kein Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Typ-1-Diabetes

Bereits am Montag hatte ORF Oberösterreich über Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes berichtet. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz, stellte in diesem Zusammenhang klar, dass Zucker nicht die Ursache von Typ-1-Diabetes ist. Bei dieser Form der Erkrankung handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der der Körper kein Insulin mehr produziert.

Clodi nannte als mögliche Warnsignale für Typ-1-Diabetes starke Müdigkeit, häufiges Wasserlassen, großen Durst und Erschöpfung.

Zucker, Insulin und Stoffwechsel

Grundsätzlich wird bei Diabetes zwischen unterschiedlichen Formen unterschieden. Während Typ-1-Diabetes auf einer Fehlreaktion des Immunsystems beruht und unabhängig vom Lebensstil auftritt, steht Typ-2-Diabetes in der Regel mit Faktoren wie Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht in Zusammenhang. Ein hoher und dauerhafter Zuckerkonsum kann bei dieser Form der Erkrankung eine Rolle spielen, da der Körper mit der Zeit weniger empfindlich auf Insulin reagiert.

Zucker selbst ist chemisch betrachtet ein Sammelbegriff für verschiedene Kohlenhydrate, zu denen etwa Haushaltszucker, Fruchtzucker und Traubenzucker zählen. Alle Zuckerarten liefern dem Körper Energie, unterscheiden sich jedoch in ihrer Verstoffwechselung. Fruchtzucker etwa wird in der Leber anders verarbeitet als Traubenzucker und kann in größeren Mengen ebenfalls gesundheitliche Auswirkungen haben, auch wenn er oft als natürliche und daher unbedenkliche Variante wahrgenommen wird.

Bei Zuckeralternativen wie Zuckeralkoholen handelt es sich um Stoffe, die süß schmecken, aber anders im Körper aufgenommen werden als klassischer Zucker. Sie liefern meist weniger Kalorien und wirken sich in der Regel geringer auf den Blutzuckerspiegel aus. Allerdings werden sie im Darm nicht vollständig aufgenommen, weshalb es bei empfindlichen Personen oder höherem Konsum zu Verdauungsbeschwerden kommen kann.

Die Empfehlung der WHO zur täglichen Zuckermenge bezieht sich auf sogenannten freien Zucker, also zugesetzten Zucker in Lebensmitteln und Getränken sowie natürlich vorkommenden Zucker etwa in Honig oder Fruchtsäften. Nicht eingerechnet wird dabei Zucker, der in ganzen Früchten oder Gemüse natürlicherweise enthalten ist. Diese Unterscheidung erklärt, warum etwa der Verzehr von frischem Obst anders bewertet wird als der Konsum von Fruchtsäften, obwohl beide Fruchtzucker enthalten.