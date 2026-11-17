Wien liegt im europäischen Vergleich der Luftqualität in Großstädten auf Platz neun von 40 untersuchten Städten. Das zeigt eine aktuelle Studie der Organisation Transport & Environment, der europäischen Dachorganisation des VCÖ. An der Spitze des Rankings stehen Kopenhagen, Stockholm und Helsinki.

Wiens Platzierung im europäischen Städtevergleich

Die Studie von Transport & Environment untersuchte die Luftqualität in 40 europäischen Großstädten. Wien erreichte dabei den neunten Rang. Das Spitzentrio bilden Kopenhagen, Stockholm und Helsinki, die in der Erhebung die besten Werte aufweisen.

Besondere Bedeutung erhält diese Platzierung durch einen Blick auf künftige Vorgaben der Europäischen Union: Ab dem Jahr 2030 gelten auf EU-Ebene neue, niedrigere Grenzwerte für Luftschadstoffe. Von allen 40 untersuchten Städten erfüllen bislang nur drei diese strengeren Vorgaben bereits heute – und zwar erneut Kopenhagen, Stockholm und Helsinki. Wien zählt demnach trotz des neunten Platzes aktuell nicht zu den Städten, die das zukünftige Schutzniveau schon erreichen.

Der VCÖ verweist in diesem Zusammenhang auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Luftschadstoffen. Die krankmachende Wirkung von Stickstoffdioxid und Feinstaub sei unbestritten, so die Organisation. Luft bezeichnet der VCÖ als unser wichtigstes Lebensmittel.

Neue EU-Grenzwerte als Maßstab für Städte

Grundsätzlich legt die Europäische Union Grenzwerte für Luftschadstoffe fest, an denen sich Mitgliedsstaaten und Kommunen orientieren müssen. Mit der Verschärfung dieser Werte ab 2030 steigen die Anforderungen an die Luftqualität in Ballungsräumen deutlich. Städte, die bislang als vergleichsweise sauber galten, können durch diese neuen Maßstäbe dennoch als unzureichend eingestuft werden, wenn die Belastung durch Stickstoffdioxid oder Feinstaub nicht ausreichend sinkt.

Stickstoffdioxid entsteht überwiegend bei Verbrennungsprozessen, etwa im Straßenverkehr oder bei Heizungsanlagen. Feinstaub wiederum stammt aus unterschiedlichen Quellen, darunter Verkehr, Industrie, Heizsysteme sowie natürliche Einflüsse. Beide Schadstoffe gelten in der Umweltmedizin als besonders relevant, da sie in die Atemwege und teilweise auch in den Blutkreislauf gelangen können. Entsprechend stehen sie im Zentrum europäischer Luftreinhaltepolitik.

Der europäische Vergleich einzelner Großstädte dient dabei regelmäßig als Orientierungshilfe, um Fortschritte oder Rückstände bei der Luftreinhaltung sichtbar zu machen. Städte in Nordeuropa schneiden in solchen Erhebungen häufiger gut ab, was unter anderem mit stadtplanerischen und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen zusammenhängt, die sich über längere Zeiträume entwickelt haben.

Verkehr als zentraler Einflussfaktor auf die Luftqualität

In vielen europäischen Städten zählt der Straßenverkehr zu den wesentlichen Quellen von Stickstoffdioxid-Belastung. Die Zusammensetzung des Verkehrsaufkommens – etwa der Anteil von Fußgängern, Radfahrenden, öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr – wirkt sich daher unmittelbar auf die lokale Luftqualität aus. Auch der Pendelverkehr aus dem Umland spielt in Ballungsräumen häufig eine Rolle, da täglich zahlreiche Fahrten mit dem Auto in die Stadt führen.

Verkehrspolitische Entscheidungen zur Förderung alternativer Mobilitätsformen gelten in der Fachdiskussion generell als ein möglicher Hebel, um Schadstoffbelastungen zu senken. Welche konkreten Maßnahmen in Wien zur Erreichung der ab 2030 geltenden EU-Grenzwerte erforderlich sind oder beschlossen werden, lässt sich aus der aktuellen Studie allein nicht ableiten.