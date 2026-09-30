Wien erhöht Förderung für Eigenmittel bei geförderten Wohnungen

Die Stadt Wien weitet die finanzielle Unterstützung für Mieterinnen und Mieter geförderter Wohnungen aus. Über ein Eigenmittelersatzdarlehen können Personen, die bereits einen Mietvertrag für eine geförderte Wohnung abgeschlossen haben, einen Teil des sogenannten Grund- und Baukostenanteils finanziert bekommen. Dieser Anteil liegt bei geförderten Wohnungen in der Regel zwischen 15.000 und 30.000 Euro. Für das Jahr 2026 sind für das Programm 6,5 Millionen Euro vorgesehen. In Wien gibt es insgesamt rund 200.000 geförderte Wohnungen von gemeinnützigen Bauträgern.

Vier Förderstufen nach Einkommen

Die Höhe des Darlehens richtet sich nach dem Jahresnettoeinkommen der antragstellenden Person beziehungsweise des Haushalts. Insgesamt gibt es vier Förderstufen, wobei grundsätzlich gilt: Je niedriger das Einkommen, desto höher fällt die Förderung aus. In Förderstufe 1 können etwa Familien mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern bei einem Jahresnettoeinkommen bis 53.560 Euro ein Darlehen von bis zu 12,5 Prozent der Baukosten erhalten. In Förderstufe 2 liegt die Einkommensgrenze bei 72.300 Euro, das Darlehen beträgt hier bis zu 7,5 Prozent der Baukosten. Förderstufe 3 sieht bei einem Jahresnettoeinkommen bis 80.970 Euro ein Darlehen von bis zu 5,0 Prozent der Baukosten vor. In Förderstufe 4, mit einer Einkommensgrenze bis 89.440 Euro, sind es bis zu 2,5 Prozent der Baukosten.

In den beiden untersten Förderstufen kann zusätzlich eine Grundkostenförderung beantragt werden. Diese beträgt in Förderstufe 1 genau 200 Euro pro Quadratmeter und in Förderstufe 2 genau 100 Euro pro Quadratmeter. Wer in einer dieser beiden Stufen gefördert wird, muss das Darlehen zudem erst nach fünf Jahren zurückzahlen. Die Verzinsung liegt bei einem Prozent pro Jahr, die maximale Laufzeit beträgt 25 Jahre. Zurückgezahlt wird das Darlehen in halbjährlichen Raten.

Wohnfläche richtet sich nach Haushaltsgröße

Für die Förderung ist auch die angemessene Wohnfläche geregelt. Für die erste Person im Haushalt werden 50 Quadratmeter angerechnet, für die zweite Person kommen weitere 20 Quadratmeter hinzu. Für jede zusätzliche Person werden jeweils 15 weitere Quadratmeter berücksichtigt. Sind alle mitziehenden Personen jünger als 40 Jahre, wird einmalig ein zusätzlicher Zuschlag von 15 Quadratmetern angerechnet. Bei einer Familie mit zwei Kindern ergibt sich daraus eine maximal geförderte Wohnfläche von 115 Quadratmetern, bei einem Paar ohne Kinder liegt die Grenze bei 70 Quadratmetern.

Wien wird von Bürgermeister Michael Ludwig regiert, für den Bereich Wohnbau ist Stadträtin Elke Hanel-Torsch zuständig. Beide gehören der SPÖ an.

Gemeinnütziger Wohnbau als tragende Säule

Der geförderte Wohnbau zählt in Wien traditionell zu den zentralen Bausteinen der Wohnungspolitik. Gemeinnützige Bauträger errichten Wohnungen, deren Miet- und Finanzierungskonditionen im Vergleich zum frei finanzierten Markt an bestimmte Vorgaben gebunden sind. Wer eine solche Wohnung beziehen möchte, muss in der Regel bestimmte Einkommensgrenzen einhalten und einen Grund- und Baukostenanteil aufbringen, der je nach Projekt unterschiedlich hoch ausfällt. Dieser Betrag wird üblicherweise bei Abschluss des Mietvertrags fällig und dient der Mitfinanzierung der Errichtungskosten.

Da dieser Einmalbetrag für viele Haushalte eine finanzielle Hürde darstellen kann, sehen geförderte Wohnbauprogramme in verschiedenen Bundesländern ergänzende Finanzierungsinstrumente vor. Eigenmittelersatzdarlehen wie jenes der Stadt Wien sollen es ermöglichen, den Grund- und Baukostenanteil auch dann aufzubringen, wenn keine ausreichenden Ersparnisse vorhanden sind. Die Rückzahlung erfolgt dabei typischerweise über einen längeren Zeitraum und zu vergleichsweise niedrigen Zinssätzen, wie sie auch im aktuellen Wiener Modell mit einem Prozent pro Jahr vorgesehen sind.

Einkommensabhängige Staffelung als gängiges Prinzip

Die Staffelung von Förderungen nach Einkommen ist im sozialen Wohnbau ein verbreitetes Prinzip. Ziel solcher Modelle ist es grundsätz