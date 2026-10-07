Wien führt Konzeptionswoche in städtischen Kindergärten ein – Einrichtungen schließen eine Woche vor Schulstart

In allen städtischen Kindergärten und Horten in Wien soll ab dem kommenden Jahr eine sogenannte Konzeptionswoche eingeführt werden. In dieser Woche bleiben die Standorte für Kinder geschlossen, damit die pädagogischen Teams Zeit erhalten, sich auf das neue Arbeitsjahr vorzubereiten. Die Konzeptionswoche soll entweder in der letzten oder der vorletzten Woche der Sommerferien stattfinden.

Schließtage und Betreuung im Bedarfsfall

Während der Konzeptionswoche stehen die betroffenen städtischen Einrichtungen für den regulären Betrieb nicht zur Verfügung. Eltern, die in dieser Zeit dringend einen Betreuungsplatz benötigen, erhalten einen Platz an einem anderen Standort zur Verfügung gestellt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Schließung der Häuser nicht zu einer vollständigen Betreuungslücke führt, während gleichzeitig die Teams die vorgesehene Vorbereitungszeit nutzen können.

Teil einer umfassenderen Kindergartenreform

Die Einführung der Konzeptionswoche ist Teil der im Regierungsabkommen festgehaltenen Kindergartenreform. Zu dieser Reform zählt auch eine Reduzierung der Gruppengröße in den Kindergärten. Zudem sollen sogenannte Sprachcluster aufgebrochen werden, indem die Zusammensetzung der Gruppen verändert wird. Die Konzeptionswoche steht damit neben weiteren strukturellen Maßnahmen, die gemeinsam auf eine Veränderung der pädagogischen Rahmenbedingungen in den städtischen Einrichtungen abzielen.

Vorbereitungszeit als wiederkehrendes Thema in der Elementarpädagogik

Grundsätzlich gilt die Vor- und Nachbereitung pädagogischer Arbeit in Kindergärten und Horten als fester Bestandteil der täglichen Tätigkeit von Fachkräften, auch wenn sie nicht unmittelbar in der direkten Betreuung von Kindern sichtbar wird. Dazu zählen etwa die Planung von Aktivitäten, die Abstimmung im Team, die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung sowie die Vorbereitung des neuen Kindergartenjahres mit neuen Gruppenzusammensetzungen. In vielen Einrichtungen findet ein Teil dieser Aufgaben üblicherweise neben dem laufenden Betrieb statt, was den zeitlichen Spielraum für intensivere konzeptionelle Arbeit begrenzen kann.

Eigene, vom Betreuungsbetrieb losgelöste Zeitfenster für solche Vorbereitungsarbeiten werden in der Fachdiskussion häufig als Möglichkeit genannt, pädagogischen Teams mehr Raum für Planung und Abstimmung zu geben. Gleichzeitig bedeutet ein zusätzlicher Schließtag für Familien, dass die Betreuung ihrer Kinder in dieser Zeit anderweitig organisiert werden muss. Einrichtungen, die eine solche Schließzeit einführen, stehen daher regelmäßig vor der Aufgabe, zwischen dem organisatorischen Bedarf der Teams und der Verlässlichkeit des Betreuungsangebots für Familien abzuwägen.

Gruppengröße und Sprachzusammensetzung als strukturelle Stellschrauben

Auch die Reduzierung der Gruppengröße sowie Veränderungen bei der sprachlichen Zusammensetzung von Gruppen zählen zu den Themen, die in der Elementarpädagogik regelmäßig diskutiert werden. Kleinere Gruppen gelten allgemein als eine Möglichkeit, pädagogischen Fachkräften eine intensivere Betreuung einzelner Kinder zu ermöglichen. Die Zusammensetzung von Gruppen nach sprachlichen Kriterien wird in der Fachdebatte unter anderem im Zusammenhang mit der frühen Sprachförderung thematisiert, da Kinder in gemischten Gruppen in unterschiedlichem Ausmaß mit verschiedenen Sprachen in Kontakt kommen können.

Strukturelle Veränderungen dieser Art erfordern in der Praxis üblicherweise organisatorische Anpassungen auf Ebene der einzelnen Standorte, etwa bei der Personalplanung, der Raumnutzung oder der Einteilung der Kinder auf bestehende Gruppen. Reformvorhaben, die mehrere solcher Maßnahmen gleichzeitig vorsehen, betreffen daher in der Regel nicht nur einzelne Abläufe, sondern das gesamte organisatorische Gefüge einer Einrichtung.