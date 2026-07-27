Wien präsentiert Leitfaden für Sonnenschutz an historischen Gründerzeithäusern

Wien veröffentlicht Leitfaden für Sonnenschutz an Gründerzeithäusern

Die Stadt Wien hat einen neuen Leitfaden zum Anbringen von Rollläden und Markisen an Gründerzeithäusern vorgelegt. Herausgeber ist die Magistratsabteilung für Architektur und Stadtgestaltung (MA 19).

Im Vorjahr wurden in Wien 52 Hitzetage verzeichnet, zudem gab es den bisher heißesten je gemessenen Tag mit 40 Grad. Vor diesem Hintergrund soll der Leitfaden Hausbesitzern und Bewohnern Orientierung bei der Auswahl geeigneter Sonnenschutzsysteme bieten.

Verschiedene Systeme im Überblick

Der Leitfaden führt mehrere mögliche Lösungen an, darunter Rollläden, Außenjalousien, Raffstores, Markisen sowie Klapp- und Faltläden. Welches System infrage kommt, hängt laut MA 19 von Faktoren wie dem Fenstertyp, der Öffnungsrichtung und der Gestaltung der Fassade ab.

Franz Kobermaier, Leiter der MA 19, betont die Bedeutung einer auf das jeweilige Gebäude abgestimmten Auswahl. Auch die Farbe und das Material der Fassade sollen bei der Wahl des Sonnenschutzes berücksichtigt werden.

Besondere Regeln in Schutzzonen

Irene Lundström, Leiterin des Fachbereichs Stadtbildbegutachtung in der MA 19, verweist auf besondere Anforderungen in Schutzzonen und Gebieten mit Bausperre. Für die Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen ist in diesen Bereichen eine Bauanzeige bei der Baupolizei notwendig.

Der Leitfaden enthält zudem konkrete Beispiele zur praktischen Umsetzung der verschiedenen Sonnenschutzsysteme an historischen Fassaden.