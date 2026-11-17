Nur drei von 40 untersuchten europäischen Großstädten erreichen bereits jene Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub, die in der EU ab 2030 verbindlich gelten. Das zeigt die Studie „Free To Breathe“ der Organisation Transport & Environment. Wien gehört nicht zu diesen drei Städten, belegt im Gesamtranking der 40 Städte aber Platz 9. An der Spitze liegen Kopenhagen, Stockholm und Helsinki.

Drei Wiener Messstellen über dem künftigen Grenzwert

Von 15 Wiener Messstellen überschritten drei die ab 2030 geltenden Werte für Stickstoffdioxid. Betroffen sind die Messstelle in der Taborstraße, jene neben der Tangente bei der Wehlistraße sowie die Messstelle beim Hietzinger Kai. Bei der Feinstaubbelastung verfehlte die Taborstraße den künftigen Grenzwert knapp, an mehreren weiteren Messstellen lag Wien laut der Studie genau an der Grenze.

Bei der Entwicklung der Stickstoffdioxid-Werte zeigt sich für Wien dennoch ein Rückgang: Im Zeitraum von 2023 bis 2025 lag die Belastung um 33 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 2016 bis 2018. Allerdings erreichten 25 der 40 untersuchten Städte eine stärkere Reduktion als Wien. Kopenhagen und Stockholm etwa verringerten die Stickstoffdioxid-Belastung im selben Zeitraum um jeweils 49 Prozent.

Transport & Environment ist die europäische Dachorganisation des VCÖ, der die Ergebnisse der Studie am Dienstag bekannt gab.

Städtevergleich und Wiener Jahresbilanz im Widerspruch der Perspektiven

Die Einordnung Wiens im europäischen Vergleich steht neben einer eigenen Bilanz der Stadt. Anfang Jänner hatte Wien seine Auswertung der Luftqualität für das Jahr 2025 veröffentlicht. Darin wird 2025 als eines der besten Jahre in der Geschichte der Wiener Luftqualität bezeichnet. Die gesetzlichen Grenzwerte, die aktuell gelten, wurden demnach 2025 an allen Messstellen der Stadt eingehalten.

Beide Einschätzungen beziehen sich auf unterschiedliche Maßstäbe: Die städtische Bilanz bewertet die Einhaltung der derzeit gültigen gesetzlichen Grenzwerte, während die Studie von Transport & Environment die strengeren Werte zugrunde legt, die ab 2030 EU-weit gelten werden.

Neue EU-Grenzwerte ab 2030

Grundsätzlich verschärft die Europäische Union ihre Luftqualitätsnormen schrittweise, um sich stärker an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zu orientieren. Ab 2030 gelten EU-weit niedrigere Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub als bisher. Stickstoffdioxid entsteht überwiegend durch Verbrennungsprozesse, insbesondere im Straßenverkehr, und wird in Städten häufig an stark befahrenen Straßen und Kreuzungen gemessen. Feinstaub stammt aus unterschiedlichen Quellen, etwa aus dem Verkehr, der Industrie, Heizungen oder natürlichen Einflüssen wie Wetterlagen.

Städte und Regionen müssen sich auf diese strengeren Werte einstellen, da Überschreitungen künftig rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Üblicherweise erfolgt die Anpassung über mehrere Jahre durch Maßnahmen wie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Verkehrsberuhigung, die Förderung emissionsärmerer Fahrzeuge oder bauliche Eingriffe an besonders belasteten Standorten. Messstellen wie jene in der Taborstraße oder entlang stark befahrener Straßenzüge gelten in solchen Netzwerken häufig als sogenannte Hotspots, an denen die Belastung aufgrund von Verkehrsaufkommen und baulicher Situation typischerweise höher ausfällt als an anderen Standorten im Stadtgebiet.

Im europäischen Vergleich zeigen Studien wie „Free To Breathe“ regelmäßig deutliche Unterschiede zwischen Städten mit unterschiedlicher Verkehrsstruktur, Bevölkerungsdichte und geografischer Lage. Nordeuropäische Städte wie Kopenhagen, Stockholm oder Helsinki profitieren bei solchen Vergleichen häufig von Faktoren wie einem hohen Radverkehrsanteil, einer vergleichsweise geringen Verkehrsdichte oder günstigen Windverhältnissen, die zur Verteilung von Schadstoffen beitragen können.